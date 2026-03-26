Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić kaže da je poruka o produženju licence MOL-u dvosmislena.

- Prva je da je MOL i dalje po volji zvaničnoj administraciji SAD. Druga poruka jeste da se uvažava realnost da je za jednu tako krupnu transakciju potrebno vreme - izjavio je Lukić za RTS.

Prema njegovim rečima, mogućnost učešća američkih finansijskih institucija u transakciji može imati više značenja - od posredničke uloge do direktnog finansiranja.

- Prvo, može da znači da se na taj način sugeriše da SAD očekuju da neka od njenih finansijskih institucija bude ta na čiji račun će biti isplaćena kupoprodajna cena za NIS. Takođe, može da znači da SAD očekuju da u toj transakciji budu posrednik, strana preko koje će novac da ide. Ujedno, može da označi i najviši stepen involviranosti američkih finansijskih institucija, što podrazumeva da neko iz Vašingtona učestvuje u finansiranju same transakcije - objasnio je Lukić.