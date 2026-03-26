Novi rok za prodaju NIS-a dobar signal: Evo šta time Amerikanci poručuju Srbiji
Produžetak roka za preuzimanje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 22. maja znači da mađarska kompanija MOL odgovara američkoj administraciji i da davanje dodatnog roka znači da je Amerikancima stalo da se ova transakcija uspešno obavi, smatraju sagovornici Kurira.
Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAK) prihvatila je zahtev MOL-a i produžila rok za pregovore o kupovini većinskog vlasništva u NIS-u za dva meseca, a ovo produženje licence omogućava obema stranama da finalizuju kupoprodajni ugovor. Takođe, američkim finansijskim institucijama omogućeno je da učestvuju u realizaciji ovog posla.
Blagonaklonost
Da je produžetak pregovora očekivan, smatra i stručnjak za energetiku Miodrag Kapor, koji za Kurir Biznis ističe da se to desilo iz geopolitičkih razloga.
- Vidimo u poslednje vreme blagonaklon odnos Amerike prema Ruskoj Federaciji, a to znači i prema sankcijama, kao i blagonaklonost prema Mađarskoj, jer Orbana smatra za bliskog saradnika, to je jedna stvar. Drugo, od samog početka, čak i za vreme Bajdena, Amerikancima nije bilo u interesu da u Srbiji izazivaju velike ekonomske probleme jer bi to izazvalo ekonomsku destabilizaciju. Oni su tim sankcijama hteli da pošalju poruku i da se pod pritiskom nešto učini. To su dva razloga za dodatni rok za preuzimanje ruskog udela u NIS-u - objašnjava Kapor.
- 24. marta 2026. istekao je prvi rok za prodaju NIS-a
- 22. maj 2026. je novi rok do koga pregovori moraju da se okončaju
- Po zaključenju posla, MOL će moći preuzeti 56,15 odsto udela Gasproma u NIS-u.
- Do 17. aprila važi operativna licenca koju je NIS dobio od OFAK-a
On dodaje da se za NIS neće ništa promeniti i ako Orban izgubi izbore, koji se održavaju u aprilu.
- Ako Orban izgubi izbore u Mađarskoj, to ne znači da je izgubio uticaj u MOL-u, jer on tamo ima svoje ljude. Zato u vezi s NIS-om ne mora ništa da se promeni. Sad je u problemu "Adnok", koji je takođe uključen u pregovore. Da bi se taj ugovor zaključio, potrebna je dobra volja svih učesnika na tržištu, koja očigledno nije postojala. Najmanje Rusima odgovara da prodaju svoj udeo, čak i prijateljskoj kompaniji. Druga stvar je i što kada prodaju svoj udeo u NIS-u, taj novac ne mogu da koriste, bar dok se ne relaksiraju sankcije koje su im uvedene - ističe Kapor.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić kaže da je poruka o produženju licence MOL-u dvosmislena.
- Prva je da je MOL i dalje po volji zvaničnoj administraciji SAD. Druga poruka jeste da se uvažava realnost da je za jednu tako krupnu transakciju potrebno vreme - izjavio je Lukić za RTS.
Prema njegovim rečima, mogućnost učešća američkih finansijskih institucija u transakciji može imati više značenja - od posredničke uloge do direktnog finansiranja.
- Prvo, može da znači da se na taj način sugeriše da SAD očekuju da neka od njenih finansijskih institucija bude ta na čiji račun će biti isplaćena kupoprodajna cena za NIS. Takođe, može da znači da SAD očekuju da u toj transakciji budu posrednik, strana preko koje će novac da ide. Ujedno, može da označi i najviši stepen involviranosti američkih finansijskih institucija, što podrazumeva da neko iz Vašingtona učestvuje u finansiranju same transakcije - objasnio je Lukić.
Veliko ulaganje
Prema njegovim rečima, trenutna situacija na energetskom tržištu u svetu mogla bi negativno da utiče na kupoprodajnu cenu NIS-a kad bi se ti pregovori vodili po tržišnim principima, što ovde nije slučaj.
- Deonice NIS-a se ne prodaju na slobodnom tržištu. Kad su krize u pitanju, investitori beže od velikih ulaganja, a ovo jeste veliko ulaganje i za jedan MOL. I po tom principu bi ova kriza mogla negativno da utiče na cenu NIS-a. To je jedna od kalkulacija. Ali ovde su pre svega radi o političkim pregovorima. Cenu ne formira tržišni princip, nego bilateralni pregovori između ruske i mađarske strane - zaključuje Kapor.