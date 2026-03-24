Mađarska naftna kompanija MOL Group dobila je odobrenje američkih vlasti za nastavak pregovora o preuzimanju većinskog udela u Naftna Industrija Srbije.

Produžen rok za pregovore

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) prihvatila je zahtev MOL-a i produžila rok za pregovore o kupovini većinskog vlasništva u NIS-u do 22. maja 2026. godine.

Ovo produženje licence omogućava stranama da finalizuju kupoprodajni ugovor i prateću dokumentaciju, u skladu sa osnovnim uslovima dogovora potpisanim u januaru ove godine.

Istovremeno, američkim finansijskim institucijama omogućeno je da učestvuju u realizaciji ove transakcije.

Preuzimanje udela

Po zaključenju posla, MOL će imati mogućnost da preuzme 56,15 odsto udela Gazprom u NIS-u.

Time bi mađarska kompanija preuzela značajnu vlasničku odgovornost i upravljačka prava u kompaniji koja upravlja jedinom rafinerijom nafte u Srbiji.

Ovaj potez dodatno bi ojačao poziciju MOL-a na energetskom tržištu Centralne i Jugoistočne Evrope.

Transakcija zavisi od dodatnih odobrenja

Kako se navodi, realizacija ove akvizicije i dalje zavisi od više uslova, uključujući konačna odobrenja OFAC-a i Vlade Srbije.

Ukoliko se svi uslovi ispune, reč je o jednoj od najvažnijih energetskih transakcija u regionu u poslednjih nekoliko godina.

Podsetimo, danas je isticao rok za potpisivanje kupoprodajnog ugovora o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) između ruske strane i mađarske kompanije MOL.

NIS dobio operativnu licencu

Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK),podsetimo, odlučila je da produži licencu Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila.

Pored toga, MOL vodi pregovore i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata, ADNOK-om, koja bi eventualno mogla da uđe u NIS kao manjinski partner .

MOL grupa je 19. januara saopštila da se dogovorila sa Gaspromnjeftom o glavnim uslovima obavezujućeg okvirnog sporazuma, prema kojem bi kupila 56,15 odsto udela u NIS-u, napominje mađarski portal.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila, što je mađarski portal označio kao odluku bitnu za energetsku bezbednost, ali i za procesa promene vlasničke strukture, odnosno mogućeg preuzimanja ruskog udela u NIS-u.

Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović rekla je da je produženje licence posebno važno u trenutku rasta cena nafte.