Na novosadskim pijacama stigle su prve domaće jagode, a cene se kreću od 380 do 500 dinara po kilogramu. Interesovanje kupaca raste iz dana u dan.
Kupci ne pitaju za cenu, a prodavci trljaju ruke: Svi traže samo ovo voće na pijacama u Srbiji
Na novosadskim pijacama u ponudi su prve ovogodišnje domaće jagode, a interesovanje kupaca iz dana u dan raste.
Prodavci na Futoškoj, Limanskoj i Ribljoj pijaci kažu da se najviše traže sveže, lokalne jagode, dok se cene trenutno kreću između 380 - 500 dinara po kilogramu, u zavisnosti od kvaliteta i porekla robe.
Pijaca Foto: Kurir/T.M.
Kupci ističu da, uprkos nešto višim cenama u odnosu na prošlu godinu, jagode ostaju jedno od omiljenih sezonskih voća. Prodavci očekuju da će sa većom ponudom tokom maja doći i do blagog pada cena.
Pored jagoda, na tezgama se ovih dana može pronaći i bogata ponuda mladog krompira, zelene salate, mladog luka i drugog sezonskog povrća, dok su pijace tokom sunčanih dana tradicionalno među najposećenijim mestima u gradu.
