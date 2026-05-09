Na novosadskim pijacama u ponudi su prve ovogodišnje domaće jagode, a interesovanje kupaca iz dana u dan raste.

Prodavci na Futoškoj, Limanskoj i Ribljoj pijaci kažu da se najviše traže sveže, lokalne jagode, dok se cene trenutno kreću između 380 - 500 dinara po kilogramu, u zavisnosti od kvaliteta i porekla robe.

Pijaca Foto: Kurir/T.M.

Kupci ističu da, uprkos nešto višim cenama u odnosu na prošlu godinu, jagode ostaju jedno od omiljenih sezonskih voća. Prodavci očekuju da će sa većom ponudom tokom maja doći i do blagog pada cena.

Pored jagoda, na tezgama se ovih dana može pronaći i bogata ponuda mladog krompira, zelene salate, mladog luka i drugog sezonskog povrća, dok su pijace tokom sunčanih dana tradicionalno među najposećenijim mestima u gradu.

