Slušaj vest

Do početka žetve pšenice ostalo je nešto manje od dva meseca, dok su zalihe prošlogodišnjeg roda i dalje dovoljne za domaće potrebe i izvoz. Tokom prethodnih deset meseci iz Srbije je izvezeno oko 1,1 milion tona pšenice, kao i gotovo 180.000 tona brašna.

- Trebalo bi da budemo zadovoljni do sadašnjim izvozom pšenice, jer veće količine hlebnog zrna nismo ni prodavali na stranim tržištima. Tokom maja i juna Šajatović očekuje da ćemo uspeti da prodamo još stotinu hiljada tona i ekonomsku godinu zavrišti sa ukupnim izvozom od oko 1,2 miliona tona pšenice - rekao je direktor “Žitounije” Zdravko Šajatović.

Najveći kupac domaće pšenice ove godine bila je Italija, kojoj je isporučeno oko 508.000 tona žita, dok je na drugom mestu Rumunija sa oko 336.000 tona uvezene srpske pšenice.

- Ovogodišnjim izvozom za Rumuniju trebalo bi da budemo zadovoljni, jer je u odnosu na ranije godina ta zemlja postala znatno veći uvoznik našeg žita - naveo je Šajatović.

Prosečna izvozna cena pšenice tokom aprila iznosila je oko 190 evra po toni, dok je cena brašna bila 273 evra po toni. Na Produktnoj berzi u Novom Sadu kilogram pšenice trenutno se prodaje za 22,7 dinara.

Tokom prošlogodišnje žetve u Srbiji je proizvedeno oko 3,7 miliona tona hlebnog zrna, uz prosečan prinos od približno 5,9 tona po hektaru na oko 600.000 hektara zasejanih površina.

Ukoliko i ovogodišnji rod bude na sličnom nivou, Srbija će imati znatno više pšenice nego što su domaće potrebe i trenutna tražnja na inostranim tržištima. Ipak, kako upozorava Šajatović, sa procenama treba biti oprezan.

- Mada su ostala nepuna dva meseca do nove žetve, nezahvalno je prognozirati kvalitet novog zrana i prinose. Kiša bi dobro godila svim usevima i od nje će zavisiti koliko ćemo imati novog roda. Za sada se najavljuju manji prinosi pšenice u Francuskoj, Americi, Kanadi i Australiji, upravo zbog suše - istakao je Šajatović.