Udruženje nemačkih aerodroma (ADV) upozorilo je da bi u narednom periodu mogao biti otkazan veliki broj letova, što bi moglo da pogodi milione putnika.

Iz ovog udruženja navode i da postoji mogućnost rasta cena avionskih karata zbog problema sa snabdevanjem mlaznim gorivom.

Strah od otkazivanja letova i smanjenja kapaciteta

- Plašimo se da će biti otkazani dodatni letovi, posebno niskotarifnih aviokompanija i prema destinacijama koje su manje važne za turizam - rekao je Ralf Bajzel, glavni izvršni direktor ADV-a, za nedeljno izdanje nemačkog lista Welt.

Prema procenama, u najboljem slučaju tokom 2026. godine broj putnika ostao bi na sadašnjem nivou.

- U najgorem slučaju, neke aerodrome očekuje pad kapaciteta od 10 odsto. Posmatrano na sve aerodrome, to bi uticalo na 20 miliona putnika - rekao je Bajzel.

To bi, kako se navodi, moglo da dovede do ukidanja pojedinih linija, dok bi na drugim destinacijama broj letova bio smanjen, uz istovremeni rast cena karata.

Rat u Iranu povećava cenu kerozina

Sukob u Iranu poremetio je isporuke nafte kroz Ormuski moreuz, što je dovelo do rasta cena mlaznog goriva i podstaklo strane aviokompanije da otkazuju letove.

- Cene kerozina su dvostruko više nego pre rata, i to već više od dva meseca. Ne očekujemo da će se situacija vratiti u normalu ni u narednim mesecima. Čak i ako je kerozin dostupan, avio-kompanije neće moći profitabilno da obavljaju mnoge letove po ovim cenama - rekao je Bajzel.