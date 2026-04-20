Slušaj vest

Šef Međunarodna agencija za energiju upozorio je da bi evropske zemlje u roku od nekoliko nedelja mogle ostati bez dovoljne količine kerozina za avione. To bi primoralo avio-kompanije, kako u Evropi tako i one koje lete ka njoj, da značajno smanje broj letova.

Mnoge kompanije već su povećale naknade za predati prtljag ili uvele dodatne takse za gorivo, nakon što je cena avionskog goriva porasla sa oko 99 dolara po barelu krajem februara na čak 209 dolara početkom aprila. Kao još jedan znak pritiska na sektor, Air Canada je saopštila da planira obustavu letova ka Međunarodni aerodrom John F. Kennedy od 1. juna do 25. oktobra kako bi smanjila troškove goriva. I druge avio-kompanije - od američkih prevoznika poput United Airlines i Delta Air Lines, do evropskih i azijskih kao što su Air France-KLM, SAS, Philippine Airlines i Cathay Pacific - već su redukovale linije i podigle cene karata ili najavile nova poskupljenja.

Neizvesnost oko izvoza nafte

Razlog je pre svega neizvesnost oko izvoza nafte kroz Ormuski moreuz, ključnu tačku globalnog snabdevanja energentima.

- U ovakvom okruženju avio-industriji je izuzetno teško da daje prognoze, pa će kompanije igrati na sigurno. Zbog toga je verovatno da će cene ostati povišene dok se situacija ne stabilizuje - kaže Šaj Gilad, bivši pilot i predavač na Univerzitetu Džordžtaun.

Uprkos rastu cena karata i dodatnih troškova, putnici i dalje mogu doneti odluke koje će uticati na ukupne troškove putovanja. Iako mnoge privlači ideja da sačekaju kraj sukoba pre kupovine karata, stručnjaci upozoravaju da je takav pristup ove godine rizičan - naročito kako se približava vrhunac letnje sezone.

- Čak i ako dođe do prekida vatre ili mirovnog sporazuma, biće potrebno nekoliko meseci da se proizvodnja i isporuka avionskog goriva vrate na normalan nivo - kaže analitičar Henri Harteveldt iz konsultantske kuće Atmosphere Research Group.

Dodatnu neizvesnost stvorilo je povlačenje Irana odluke o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, kao i insistiranje Donalda Traumpa na nastavku blokade iranskih luka. Zbog toga stručnjaci savetuju putnicima da ne čekaju predugo.

Izbegavati najjeftinije karte

- Ako pronađete let koji vam odgovara po terminu i ceni - rezervišite ga. Ali izbegavajte najjeftinije ‘Basic Economy’ karte, jer su najrestriktivnije - upozorava Harteveldt.

Naime, većina severnoameričkih avio-kompanija ne nudi povraćaj novca niti kredit za buduća putovanja za ove karte, osim ako se ne otkažu u roku od 24 sata. Kupovina nešto skuplje "Standard Economy“ karte donosi znatno veću fleksibilnost. Skuplje, potpuno refundabilne karte takođe mogu biti isplative, jer omogućavaju otkazivanje i ponovnu kupovinu u slučaju pada cena.

Kada je reč o rezervacijama, i dalje važi staro pravilo: međunarodni letovi su najjeftiniji ako se rezervišu dva do pet meseci unapred, dok se domaće rute isplate tri do šest nedelja pre putovanja. Last minute kupovine gotovo sigurno će biti skuplje.

- Što ranije rezervišete, to bolje, posebno kod velikih avio-kompanija koje imaju više prostora za promene cena - ističe Gilad.

Fleksibilnost može doneti dodatne uštede. Pomeranje datuma putovanja za dan ili dva , naročito sa vikenda na radne dane, često značajno snižava cenu karata. Takođe, izbor alternativne destinacije može biti isplativ. Let iz SAD može biti znatno jeftiniji ka jednom evropskom gradu nego ka drugom, a zahvaljujući dobroj povezanosti železnicom i niskotarifnim kompanijama, razlika se lako nadoknađuje. Putnici mogu koristiti alate poput Skyscanner i opciju „Explore Everywhere“ za pronalazak najpovoljnijih ruta.

Veći aerodorm, veća šansa za jeftiniju kartu

Razmatranje polaska sa većih međunarodnih aerodroma takođe može sniziti cenu, jer oni nude više letova i veću konkurenciju među prevoznicima. U nekim slučajevima isplati se rezervisati kraći let ili voz do velikog čvorišta, a zatim nastaviti dalje jeftinijim dugolinijskim letom. Putnici koji putuju samo sa ručnim prtljagom mogu izbeći dodatne naknade koje su uvele mnoge kompanije, uključujući American Airlines, JetBlue i druge. Ako to nije moguće, preporuka je da se prtljag prijavi unapred, jer su cene više što je bliže datum polaska.

- Iako cene karata rastu, broj bodova potrebnih za letove ne raste istim tempom - ističe Adam Morvic, direktor platforme points.me. - Avio-kompanije i dalje moraju popuniti sedišta, pa često nude karte za manji broj bodova. Putnici mogu iskoristiti bodove makar za jedan pravac, čime oslobađaju deo budžeta za druge troškove. Prebacivanje bodova iz programa kreditnih kartica u programe lojalnosti često donosi veću vrednost nego njihovo direktno trošenje kroz kartične portale.

Na primer, bodovi American Express mogu se prebaciti u program Flying Blue kompanije Air France i koristiti i kod partnerskih kompanija poput Delte.

- Bodovi su oblik bogatstva i povećavaju kupovnu moć potrošača - zaključuje Morvic.

Za one koji tek ulaze u svet putničkih kreditnih kartica, početni bonusi mogu pokriti čak i celu avionsku kartu, dok se dodatni bodovi brzo skupljaju kroz svakodnevnu potrošnju - od namirnica do goriva. Uz to, mnoge kartice nude dodatne pogodnosti, poput besplatnog ili jeftinijeg predatog prtljaga, što može dodatno smanjiti ukupne troškove putovanja, piše klix.ba.