Iako je Er Srbija u prethodnom periodu ostvarila istorijski dobre finansijske rezultate, novi talas geopolitičke i ekonomske nestabilnosti stavlja i nacionalnu avio-kompaniju pred ozbiljne izazove.

U ekskluzivnom intervjuu za Biznis Kurir, generalni direktor Er Srbije Jirži Marek otkriva kako kompanija planira da zadrži profitabilnost, da li će teret skupljeg kerozina u potpunosti pasti na leđa putnika, kakvu ulogu u amortizovanju ove krize ima država, ali i da li će najavljeni letovi i otvaranje novih destinacija biti usporeni zbog aktuelnih svetskih previranja.

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku donela je nove potrese na energetskom tržištu i drastičan skok cena kerozina. U kojoj meri ovaj udar na operativne troškove trenutno opterećuje poslovanje Er Srbije i da li je neminovno da će se taj pritisak preliti na krajnju cenu avio-karata za vaše putnike?

- Trenutna situacija na Bliskom istoku donela je novi talas nesigurnosti koji se najdirektnije reflektuje kroz drastičan skok cena kerozina, što mi u avio-industriji osećamo u realnom vremenu. Er Srbija je kroz seriju mudrih odluka fokusiranih na finansijsku disciplinu gradila mehanizme odbrane koji nam danas omogućavaju da amortizujemo ove nagle potrese. Naša profitabilnost je u poslednjih par godina beležila konstantan rast, što nam je dalo neophodan prostor da danas ne reagujemo ishitreno. Međutim, kada se suočite sa eksternim faktorima poput aktuelnih geopolitičkih kriza, koji izazovu ovako dramatičan skok rashoda, ulazite u veoma jasne i stroge ekonomske okvire iz kojih nema jednostavnog izlaza. Važno je razumeti da unutrašnje rezerve i strategije imaju svoje prirodne limite. One nam kupuju vreme, ali nisu trajno rešenje. Upravo zato, kako bismo očuvali stabilnost celokupnog sistema i osigurali da kompanija nastavi da funkcioniše bez zastoja, doplata za gorivo se javlja kao neophodan ekonomski instrument. To je način da se deo tih enormnih, nepredviđenih troškova prelije na krajnju cenu usluge, jer je to jedini put ka očuvanju operativne održivosti. Ipak, moramo biti realni — ukoliko se ovaj trend rasta cena nastavi, čitavo tržište će neminovno ući u fazu ozbiljnih i dubokih prilagođavanja. U tom scenariju, više ne govorimo samo o blagim korekcijama, već o potpunom redefinisanju cena avio-karata i šire poslovne strategije, jer je to jedini način da se u potpuno izmenjenim tržišnim okolnostima osigura opstanak i dalji razvoj operacija.

Foto: Er Srbija

Avio-industrija se nalazi u nezahvalnoj poziciji – podizanje cena karata je logičan odgovor na skupe energente, ali to sa sobom nosi ogroman rizik od pada prodaje i smanjenja broja putnika. Kako Er Srbija planira da hoda po toj "tankoj žici" i sačuva potražnju, a da pritom ne ugrozi sopstvenu likvidnost?

- Svesni smo da se nalazimo u trenutku koji zahteva izuzetnu preciznost u donošenju odluka, jer svaki radikalan potez u promeni cena može direktno uticati na popunjenost putničke kabine. Iz godine u godinu nismo samo povećavali broj putnika, već smo kontinuirano radili na učvršćivanju njihovog poverenja kroz pouzdanost i kvalitet usluge. To poverenje je naš najvredniji kapital. Međutim, avio-industrija je izuzetno kompleksan ekosistem u kojem svaki poremećaj pokreće lančanu reakciju troškova. Duboko smo svesni da u ovakvim okolnostima kompletan teret globalne krize ne može i ne sme da se prelije isključivo na putnika. Naša strategija nije puko prebacivanje troškova, već pametno, dinamičko upravljanje prihodima gde prioritet dajemo ranim rezervacijama i specijalnim ponudama koje održavaju bazu vernih putnika. Upravo zbog te kompleksnosti, rešavanju problema pristupili smo sa više strana. Aktivno smo se obratili našim dobavljačima i dugogodišnjim partnerima, tražeći podršku kroz popuste i dodatne benefite pri realizaciji usluga, kako bismo zajednički podneli pritisak tržišta. Ovom prilikom želimo da izrazimo veliku zahvalnost svima onima koji su u ovom izazovnom trenutku stali uz nacionalnog avio-prevoznika, prepoznavši važnost stabilnosti naših operacija. Posebno ističemo i izražavamo veliku zahvalnost Vladi Republike Srbije na kontinuiranoj podršci i strateškom razumevanju. Zahvaljujući njihovom angažovanju u obezbeđivanju neophodnih rezervi, omogućeno nam je da naše operacije teku neometano i da održimo visok nivo operativne sigurnosti čak i u ovim najnestabilnijim tržišnim uslovima. Ova podrška države predstavlja ključni stub naše otpornosti. Cilj nam je da kroz ovaj turbulentan period prođemo tako što ćemo očuvati obim saobraćaja, svesni da je poverenje putnika, ali i poverenje naših partnera, temelj na kojem gradimo budućnost, a koji se u trenucima naglih tržišnih potresa najviše mora štititi.

Foto: Marko Karović

Pored same cene kerozina, sukob na Bliskom istoku direktno otežava vazdušni saobraćaj, zahteva promenu preleta i produžava rute, što letove čini dodatno skupljim. Kako ova geopolitička nesigurnost menja vašu strategiju kada su u pitanju letovi ka istoku i da li će kriza usporiti planirano širenje mreže destinacija Er Srbije?

- Geopolitička nesigurnost danas definitivno menja mapu svetskog neba, ali za nas to predstavlja test operativne agilnosti za koji smo se sistemski spremali. Važno je naglasiti da u našoj mreži nemamo rute ka Bliskom istoku, ali smo svesni da su u avio-industriji opšta prilagođavanja uvek potrebna kako bi se zadržala maksimalna bezbednost i tačnost. Naša strategija širenja mreže destinacija uvek je bila praćena detaljnim analizama rizika, što nam je omogućilo da izgradimo mrežu koja je fleksibilna i otporna. Što se tiče novih destinacija, planovi ostaju nepromenjeni: sve nove destinacije su u planu, a seriju otvaramo letom za Santorini 30. aprila, nakon čega sukcesivno uvodimo i sve ostale najavljene rute. Posebno nas raduje što ove sezone možemo da ponudimo destinacije koje su već prepoznate kao „sigurna mesta” za predstojeća letovanja i kratke odmore, čime značajno olakšavamo odluke našim putnicima.

Er Srbija je u prethodnim godinama, nakon pandemije, beležila istorijski dobre finansijske rezultate i snažan rast. Koliko je kompanija danas kapitalno i operativno otporna da izdrži ovaj novi, potencijalno dugotrajan talas globalne krize, a da to ne ugrozi postavljene strateške ciljeve poslovanja za naredni period?

- Važno je naglasiti da Er Srbija ovaj globalni potres ne dočekuje u stanju odbrane, već u fazi pune operativne zrelosti. Sve što smo postigli u periodu posle COVID–a: od istorijskih prihoda do rekordnog broja putnika bilo je usmereno ka stvaranju kompanije koja je kapitalno i operativno spremna. Naša otpornost nije rezultat sreće, već svesnog izbora da čuvamo stabilnost dok se istovremeno hrabro prilagođavamo novoj realnosti. Upravo zato što smo u godinama ekspanzije donosili promišljene i strateški utemeljene odluke, danas možemo sa sigurnošću reći da su naši dugoročni ciljevi nepokolebljivi. Nastavljamo da gradimo budućnost na temeljima stabilnosti i poverenja koje smo mukotrpno i uspešno podizali u prethodnom periodu. Međutim, moramo biti odgovorni prema budućnosti i jasno komunicirati realnost tržišta. Iako naša trenutna pozicija i dobra poslovna politika omogućavaju da ove "šokove" apsorbujemo u kratkom roku, važno je razumeti da su unutrašnji kapaciteti za ublažavanje ovakvih eksternih pritisaka ograničeni. Ukoliko se ovi negativni trendovi na globalnom tržištu nastave u dužem vremenskom periodu, biće neophodno donošenje dodatnih strateških, pa i radikalnih odluka kako bismo osigurali stabilnost sistema. Naša namera je da nastavimo da gradimo budućnost na temeljima poverenja, ali smo spremni da povučemo i teške poteze ukoliko to nova ekonomska realnost bude zahtevala radi očuvanja dugoročne održivosti nacionalnog avio-prevoznika.

