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Kada se odlučite da u dvorištu napravite mali kutak za odmor i igru, projekat možete da otpočnete pravljenjem konstrukcije koja može da posluži i za nadstrešnicu ili tendu, ali i za kačenje ljuljaški za decu i odrasle.

Najjednostavnije je da odaberete drvo, a cena će zavisiti od vrste materijala i dimenzija. Ova konstrukcija je zamišljena jednostavno, ali efektno. Tri drvena stuba u prirodnoj boji postavljaju se u zemlju, na metalnim nosačima, učvršćeni betonskom mešavinom u džakovima i metalnim nosačima. Najbolje bi bilo da se drveni stubovi postave u metalne ankere, čime će cela konstrukcija biti čvršća i dugotrajnija, a delove koji su u dodiru sa zemljom zaštitite bitumenom. Evo kako da napravite konstrukciju:

Razmak između prvog i drugog stuba je dva i po metra, dok između drugog i trećeg ima oko četiri metra. Stubovi su razmešteni pod pravim uglom, a spojeni su gredama na vrhu tako da one povezuju celu konstrukciju.

Na jednoj gredi visi dečija ljuljaška, načinjena od obične obrađene daske, dok je na drugoj okačena boho stolica za odrasle - savršen balans između igre i opuštanja.

Biznis Kurir/Lepa&Srećna

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