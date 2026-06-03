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Kada se odlučite da u dvorištu napravite mali kutak za odmor i igru, projekat možete da otpočnete pravljenjem konstrukcije koja može da posluži i za nadstrešnicu ili tendu, ali i za kačenje ljuljaški za decu i odrasle.

Najjednostavnije je da odaberete drvo, a cena će zavisiti od vrste materijala i dimenzija. Ova konstrukcija je zamišljena jednostavno, ali efektno. Tri drvena stuba u prirodnoj boji postavljaju se u zemlju, na metalnim nosačima, učvršćeni betonskom mešavinom u džakovima i metalnim nosačima. Najbolje bi bilo da se drveni stubovi postave u metalne ankere, čime će cela konstrukcija biti čvršća i dugotrajnija, a delove koji su u dodiru sa zemljom zaštitite bitumenom. Evo kako da napravite konstrukciju:

Razmak između prvog i drugog stuba je dva i po metra, dok između drugog i trećeg ima oko četiri metra. Stubovi su razmešteni pod pravim uglom, a spojeni su gredama na vrhu tako da one povezuju celu konstrukciju.