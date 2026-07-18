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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će zaposleni u centrima za socijalni rad do kraja godine dobiti veće povećanje plata nego ostale kategorije zaposlenih u javnom sektoru.

Kako je rekao, reč je o ljudima koji obavljaju izuzetno odgovoran i zahtevan posao, a čiji rad, prema njegovim rečima, nije bio dovoljno vrednovan u prethodnom periodu.

Veće povećanje plata do kraja godine

Vučić je istakao da će država posebno voditi računa o zaposlenima u centrima za socijalni rad.

- Želim za jednu grupu ljudi u centrima za socijalni rad, koji rade izuzetno težak posao, jezivo težak posao, strašno odgovoran posao, da kažem da ćemo da se postaramo da ti ljudi imaju mnogo bolja primanja i da im plate budu povećane više nego drugim kategorijama pre kraja godine - rekao je Vučić.

Poseban fokus na zaposlene u socijalnoj zaštiti

Predsednik je naglasio da zaposleni u centrima za socijalni rad rade sa najosetljivijim kategorijama stanovništva, uključujući primaoce socijalne pomoći, zbog čega njihov posao nosi veliku odgovornost.

Prema njegovim rečima, država želi da kroz veće povećanje zarada ispravi to što njihov rad ranije nije bio dovoljno prepoznat.

Za sada nisu saopšteni detalji o procentu povećanja niti tačan termin kada će nove zarade početi da se isplaćuju, ali je Vučić naveo da će se to dogoditi do kraja ove godine.

Biunis Kurir/Blic

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