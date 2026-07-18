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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da bi opština Novi Bečej uskoro trebalo da dobije veliku fabriku koja će zapošljavati više od 1.000 radnika, pri čemu će najveći broj novih radnih mesta biti namenjen ženama.

Kako je rekao, reč je o jednoj od najvažnijih investicija za Srednji Banat u poslednje vreme, a zvanična potvrda očekuje se narednih dana.

Fabrika će zaposliti više od 1.000 ljudi

- Želim jednu ekskluzivnu vest za vas. Novi Bečej najverovatnije dobija jednu veliku fabriku za više od 1.000 zaposlenih, posebno žena. To je ogromna stvar za nas - rekao je Vučić.

Nova radna mesta u vreme otpuštanja širom Evrope

Predsednik je istakao da investicija dolazi u trenutku kada brojne velike kompanije širom Evrope najavljuju smanjenje broja zaposlenih.

- U ovakvim trenucima, kada se svuda otpuštaju radnici, kada Volkswagen najavljuje otpuštanje 100.000 ljudi, kada svi otpuštaju, da dobijete novog investitora i zaposlite 1.000 ljudi negde, to je čudesna stvar - rekao je Vučić.

Korist za ceo region

Prema njegovim rečima, nova fabrika neće biti značajna samo za Novi Bečej, već i za okolna mesta.

- Time rešavate problem Kumana, Bočara, Novog Miloševa, celog Novog Bečeja, rekao bih čak i sa druge strane Tise, Starog Bečeja - naveo je predsednik.

Dodao je da će ova investicija doprineti zapošljavanju i ekonomskom razvoju čitavog regiona Srednjeg Banata.

Vučić je najavio da će ministar privrede Adrijana Mesarović u narednim danima izaći sa više informacija o investiciji, uključujući podatke o investitoru, vrednosti projekta i planiranim rokovima za početak rada fabrike.