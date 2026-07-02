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Kompanija Metal Investments Europe d.o.o. iz Beograda podnela je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje proizvodnog kompleksa za proizvodnju aluminijumske žice sa pratećim objektima i infrastrukturom u naselju Majur kod Šapca.

Planirani kompleks gradiće se na katastarskoj parceli 2780/28 KO Majur, za koju su već izdati lokacijski uslovi. Projektant je kompanija SET d.o.o. Šabac.

Proizvodna hala i propratni objekti

Centralni objekat kompleksa biće proizvodna hala sa administrativnim delom, bruto površine 5.613,94 kvadratnih metara, dok su u okviru investicije planirani i portirnica, vagarska kućica i podzemni rezervoar za vodu. Ukupna bruto površina svih objekata iznosi 5.785,20 kvadratnih metara.

Osim objekata, projektom su predviđeni i dizel-električni agregat, merno-regulaciona gasna stanica, kolska vaga, interne saobraćajnice i prateća komunalna infrastruktura.

Prema studiji, proizvodni proces obuhvata topljenje aluminijuma, obradu rastopa, kontinuirano livenje, valjanje, mehaničku obradu i završno pakovanje proizvoda. Tehnologija je namenjena pre svega proizvodnji aluminijumske žice visoke čistoće (više od 99,7 odsto aluminijuma) za elektroprovodnike, uz mogućnost proizvodnje legura iz serija 1.000, 6.000 i 8.000.

Proizvodni kapacitet

Projektovani maksimalni kapacitet postrojenja iznosi 7,5 tona na sat, dok je procenjeni godišnji proizvodni kapacitet, pri radu u tri smene tokom 300 dana godišnje, do 54.000 tona aluminijumske žice.

Planirana CCR linija za kontinuirano livenje i valjanje omogućiće proizvodnju više tipova aluminijumske žice za elektroenergetsku i industrijsku primenu, uključujući legure EC 1350 i 1.370, kao i legure serija 6.000 i 8.000.

Vlasnik firme Metal investments Europe, Mile Sekanić, kupio je Banjski kompleks Zlatar 2021. godine za 2,5 miliona evra.

Firma je najpre bila registrovana za nespecijalizovanu trgovinu na veliko, da bi zatim promenila delatnost u proizvodnju metala.