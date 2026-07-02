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Koga mrzi da traži i kupuje plac, a zatim da sam gradi kuću ili vikendicu negde u prirodi, najbolje rešenje je da pregleda oglase o prodaji nekretnina jer će verovatno u njima pronaći ono što želi.

Ponuda kuća i vikendica širom Srbije je velika, a poterncijalni kupci mogu da biraju da li svoj miran kutak žele da imaju na nekoj planini, u blizini jezera ili u nekom ruralnom seoskom području.

Oni koji su u potrazi za takvom, odmah useljivom nekretninom, možda bi mogli da obrate pažnju na vikendicu od 69 metara kvadratnih na Zlatarskom jezeru kod Kokinog broda, koja je ponuđena na prodaju.

- Prodajem vikendicu na Zlatarskom jezeru (Kokin brod) okrug Nova Varoš. Vikendica se nalazi na brani kod vizitorskog centra (velike plaže) zona1 u mirnom delu okružena borovima. U blizini su marketi, restorani i turistički brodovi, kuća je pogodna za turizam, pecanje i odmor - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

U oglasu se ističe da je vikendica legalizovana i da ima prilaz automobilom.

1/6 Vidi galeriju Vikendica od 69 kvadratnih metara na Zlatarskom jezeru ponuđena na prodaju za 105.000 evra Foto: dijaspora.online

- Legalizovana je ima 69 kvadrata i terasu od 50 kvadrata, plac 5 ari. Prilaz automobilom.Garaža pogodna za manji automobil ili čamac. Prodaje se kompletno nameštena. Vlasnik 1/1. Cena 105.000 evra - naglašava se u oglasu.