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Jedan polovni automobil star je šest godina i prešao je 150.000 kilometara. Drugi ima samo 90.000 kilometara, ali je star 12 godina. Koja je kupovina sigurnija?

Odgovor nije tako jednostavan kao što se često misli. Podaci Centra za vozila Hrvatske pokazuju da i starost i kilometraža značajno utiču na pojavu neispravnosti, ali na različite načine.

Kod mlađih automobila neispravnosti su ređe

Kod automobila mlađih od pet godina stopa neispravnosti kod najboljih marki kreće se između jedan i tri odsto. Na primer, Volvo je tokom 2025. godine imao 1,36 odsto neispravnih vozila, Mazda 1,38, Suzuki 1,92, Toyota 2,28, a BMW 2,44 odsto.

Kada vozila uđu u starosnu grupu između pet i deset godina, brojke primetno rastu. Honda je u toj kategoriji imala 4,75 odsto neispravnih primeraka, Volvo 5,04, Toyota 5,53, Mazda 5,67, dok je Volkswagen bio na 6,59 odsto.

Posle deset godina razlika postaje ogromna

Kod vozila starijih od deset godina slika je potpuno drugačija. Čak i marke sa najboljim rezultatima imaju dvocifren procenat neispravnih vozila. Mercedes-Benz je bio na 14,35 odsto, BMW na 17,41, Volvo i Audi na oko 18,3, Toyota na 19,01 odsto, dok je kod pojedinih marki procenat neispravnosti prelazio četvrtinu pregledanih vozila.

Auto-plac Foto: Shutterstock

Kilometraža takođe povećava rizik, ali tu postoji važna zamka. Automobil koji za šest godina pređe 150.000 kilometara često je veliki deo svog životnog veka proveo na autoputu, gde su motor, menjač, kvačilo i kočnice izloženi drugačijem režimu rada nego kod vozila koje svakodnevno prelazi kratke gradske relacije.

Sa druge strane, mali broj pređenih kilometara nije garancija dobrog stanja. Protok vremena podjednako utiče na gumene zaptivke, creva, koroziju, tečnosti, akumulator, kočnice i mnoge druge delove koji stare čak i kada se automobil malo vozi.

Ako se zato bira između mlađeg automobila sa 150.000 kilometara i znatno starijeg vozila sa manjom kilometražom, dobro održavan mlađi automobil često može biti sigurnija kupovina. To, međutim, nije univerzalno pravilo, već zaključak koji proizlazi iz činjenice da podaci Centra za vozila Hrvatske jasno pokazuju značajan rast broja neispravnosti sa starošću vozila.