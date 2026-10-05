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Sitne rđavo-narandžaste tačkice koje se pojave na karoseriji automobila često na prvi pogled deluju bezazleno. Međutim, reč je o takozvanoj letećoj rđi, odnosno sitnim česticama metala koje se mogu vezati za površinu automobila i vremenom oštetiti lak.

Leteća rđa može se pojaviti i na novim automobilima, a naročito je uočljiva na vozilima svetlijih boja. Najčešće se primećuje tek nakon temeljnog pranja automobila, kada na karoseriji ostanu karakteristične narandžaste ili smeđe tačkice.

Ove čestice najčešće nastaju tokom kočenja. Sitne metalne opiljke mogu da izbace kočnice, nakon čega se oni zadržavaju na laku spoljašnjih površina automobila. Zbog toga se leteća rđa posebno često pojavljuje na donjim delovima karoserije, od ručki na vratima naniže.

Ukoliko se ne uklone na vreme, čestice rđe mogu da se šire i dodatno oštete površinu. Zato ih nije dobro uklanjati samo klasičnim pranjem automobila.

Za uklanjanje leteće rđe koriste se posebna pH-neutralna sredstva namenjena upravo za rastvaranje metalnih čestica. Pre njihove upotrebe automobil treba temeljno oprati i dobro osušiti, jer se sredstvo nanosi na suvu površinu.

Nakon što se sredstvo nanese, potrebno je sačekati da deluje prema uputstvu proizvođača. Kada počne da rastvara metalne čestice, na površini se mogu pojaviti obojeni tragovi. Zatim ih treba ukloniti vlažnom mikrofiber krpom, a površinu dobro isprati čistom vodom.

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Posebnu pažnju treba obratiti na spojeve karoserije, jer se u njima mogu zadržati ostaci rastvorenih čestica. Zbog toga je moguće da se tragovi pojave i nakon što automobil spolja izgleda potpuno čist.

Sredstva za uklanjanje leteće rđe mogu se koristiti i na drugim površinama automobila, poput aluminijumskih felni, registarskih tablica i pojedinih teško dostupnih delova. Ipak, ne treba ih ostavljati da se osuše na površini, naročito kada je automobil izložen direktnom suncu.

Važno je i da se leteća rđa ne vezuje isključivo za starija vozila. Može se pojaviti i na novim automobilima koji mnogo vremena provode na putu ili su parkirani u sredini sa povećanom koncentracijom metalnih čestica u vazduhu.