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Prema njegovim rečima, mnogo važniji su način na koji je automobil konstruisan, kvalitet izrade i pouzdanost motora.

U jednom od svojih video snimaka na TikToku izdvojio je Mercedes-Benz S500 iz 2005. godine, model za koji kaže da je jedan od najboljih automobila koje je nemački proizvođač ikada napravio.

- Zašto svi misle da dobar automobil mora da bude nov? Ovo je Mercedes S klase, S500, vrh ponude iz vremena kada je Mercedes automobile pravio bez kompromisa - rekao je Ebenezer.

Kako ističe, ovaj model ni više od dve decenije nakon predstavljanja nije izgubio na kvalitetu.

Posebno je pohvalio njegov benzinski V8 motor, koji smatra izuzetno pouzdanim i snažnim.

- To je motor koji se pokazao izuzetno pouzdanim. Naravno, nijedan automobil nije savršen, pa ni ovaj. Na primer, upravljačka jedinica smeštena u gornjem delu vozila ume da se zagreje i povremeno pravi probleme - objasnio je.

Dodaje da je elektronika kod ovog Mercedesa složenija nego kod starijih modela, ali smatra da to ni najmanje ne umanjuje njegov ukupni kvalitet.

Rešenja koja su i danas ispred svog vremena

Prema njegovim rečima, ovaj automobil poseduje niz funkcija koje ni danas nisu uobičajene na mnogim luksuznim modelima.

Kao primer navodi vrata koja se automatski zatvaraju, kao i sedišta koja se prilagođavaju položaju vozača tokom prolaska kroz krivine kako bi vožnja bila udobnija.

Foto: MB Market

- Upravo takvi detalji pokazuju koliko je pažnje posvećeno razvoju ovog automobila. Mnogi današnji modeli više klase nemaju ništa bitno bolje - smatra Ebenezer.

Stariji automobil ne znači i lošiji automobil

Mehaničar kaže da često nailazi na vlasnike koji smatraju da vozilo automatski gubi vrednost i kvalitet čim napuni 15 ili 20 godina, što je, prema njegovom mišljenju, potpuno pogrešan način razmišljanja.

- Stalno slušam kako ljudi govore da je njihov automobil star 15 ili 20 godina, kao da je to samo po sebi mana. To nije istina. Sve zavisi od toga koji ste automobil kupili, kakvu mehaniku ima i koliko je kvalitetno napravljen - rekao je.

Dodaje da činjenica da je neko vozilo novo ne znači automatski da je i bolje.

- Kvalitet zavisi od mnogo više stvari nego od godine proizvodnje. Marka, motor, način konstrukcije i ukupni kvalitet izrade mnogo su važniji od samog datuma proizvodnje - ističe.

Savet kupcima: Pitajte mehaničara, a ne internet

Na kraju savetuje da se prilikom kupovine polovnog ili novog automobila ne donose odluke isključivo na osnovu komentara sa interneta.

- Najpre razmislite šta vam automobil zaista treba da pruži, a zatim razgovarajte sa mehaničarem kome verujete. On najbolje zna koje modele često popravlja, a koji se retko kvare - kaže.

Kada je reč o Mercedesu S500 iz 2005. godine, nema dilemu.

- To nije automobil koji ljudi voze zato što je jeftin za održavanje. Naprotiv, održavanje može da bude skupo. Ljudi ga kupuju zato što je reč o pravom automobilskom dragulju. Da mogu, i sam bih ga kupio - zaključio je.