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Ministarka je rekla da je produžetak operativne licence do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće s kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza.

- Od NIS-a imamo najave da će u drugoj polovini meseca, kad tek mogu da stignu već naručene isporuke sirove nafte, moći da povećaju preradu sa sadašnjih oko 9.500 tona sirove nafte dnevno na oko 13.000 tona dnevno. Kao jednu od mera, omogućićemo NIS-u da oko 23.000 tona svojih operativnih rezervi stave na raspolaganje drugim naftnim kompanijama koje trenutno imaju veću tražnju iz domaće rafinerije, što će omogućiti da se zadovolji ogromna potražnja koju očekujemo u avgustu od oko 200.000 tona naftnih derivata - rekla je Đedović Handanović.

Planiran uvoz

Prema njenim rečima, u avgustu se planira uvoz od oko 39.000 tona dizela, jednako kao i u julu, međutim oko 20.000 tona je planirano vodnim putem. Zbog smanjenog nivoa Dunava, uvoz ovih količina je upitan, pa će podizanje proizvodnje i korišćenje operativnih rezervi NIS-a doprineti podmirenju potreba tržišta i u slučaju nastavka loše hidrološke situacije, čuvajući državne rezerve za situacije krajnje nužde.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Dodala je da je ova mera već dala rezultat u slučaju drugih naftnih kompanija koje su ranije podnele zahtev za korišćenje operativnih rezervi evrodizela, doprinoseći stabilizaciji tržišta i lakšem premošćivanju teškoća sa uvozom. "Prethodno je već pušteno oko 19.000 tona evrodizela iz operativnih rezervi naftnih kompanija, što je doprinelo da tražnja u julu bude zadovoljena, a istovremeno smo sačuvali državne rezerve za još izazovnije periode. Takođe, produžena je zabrana izvoza nafte i naftnih derivata, uključujući evrodizel, do kraja avgusta, kako bismo sve količine sačuvali za domaće tržište - navela je ministarka.

Rafinerija presudna

Dubravka Đedović Handanović je naglasila da je situacija sa snabdevanjem naftnim derivatima veoma izazovna.

- Vodostaj Dunava je na rekordno niskom nivou i u ovakvim vanrednim okolnostima je rad rafinerije presudan, jer će loša hidrologija potrajati i sve naftne kompanije u Srbiji snabdevaju se prevashodno iz domaće rafinerije - zaključila je ministarka.

Na sastanku a predstavnicima naftnih kompanija analizirani su planovi za uvoz i potrošnju naftnih derivata u avgustu i predlozi mogućih rešenja za dopremanje naftnih derivata u trenutnim veoma otežanim okolnostima.

Teretni saobraćaj pred kolapsom Teretni saobraćaj na austrijskom delu Dunava je skoro u potpunosti obustavljen zbog izuzetno niskog vodostaja te reke, saopšteno je u utorak iz resornog austrijskog ministarstva. - Teretna plovidba praktično je prekinuta, dok je saobraćaj rečnih kruzera takođe znatno ograničen - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu ministarstva. Ministarstvo je upozorilo da je vodostaj na deonicama Dunava bez hidrotehničkih objekata oko 60 centimetara, što je ispod dugogodišnjeg proseka u periodima niskog vodostaja, u dolini Vahau u Donjoj Austriji plovni kanal trenutno je dubok oko dva metra, dok istočno od Beča dubina na plovnoj trasi iznosi oko 1,8 metara.

- Transport se organizuje vagonima i cisternama, što podrazumeva manje količine koje se mogu dopremiti, ali i veće troškove uvoza naftnih kompanija, a u uslovima ograničenih cena. Ipak, bez obzira na sve probleme i izazove s kojima se suočavamo, zaštitićemo građane od naglog rasta cena, a naše rezerve su dovoljne u slučaju potrebe da i njih koristimo da bismo obezbedili snabdevenost domaćeg tržišta - navela je Đedović Handanović.

Navela je i da su ogromni problemi s kotacijama na berzama, da situaciju dodatno otežava odluka Rusije da zabrani izvoz naftnih derivata, kao i da je Turska kupila milion tona dizela na Mediteranu, što stvara pritisak na dostupnost i cene energenata.

EPS spreman

- Ne možemo očekivati znatniji dotok Dunava u narednom periodu, rekao je generalni direktor EPS-a Dušan Živković, napominjući da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da građani i privreda ne treba da brinu, jer se EPS pripremao za ovu situaciju. Svi termokapaciteti su u pogonu, hidroelektrane rade u režimima kako dotok omogućava, istakao je Živković. Nedostajuća energija obezbeđuje se i na tržištu, dodaje direktor EPS-a u razgovoru za RTS.

Foto: Zoran Đurić

Generalni direktor EPS-a Dušan Živković rekao je da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da će tako ostati i u narednom periodu.

- Ovo je period velikog izazova, ali želim još jednom da naglasim da građani i privreda ne treba da brinu o redovnom snabdevanju električnom energijom - poručio je Živković.

Naveo je da su svi termokapaciteti u pogonu, osim dva bloka koji su u remontu, dok hidroelektrane rade u skladu sa raspoloživim dotokom vode.

Prema njegovim rečima, proizvodnja u HE "Đerdap" znatno je smanjena zbog izuzetno niskog vodostaja.

- "Đerdap 1" je na nivou 20 odsto, s prosečnim dotokom istorijski najmanjim, na nivou 1.400 kubika, a "Đerdap 2" je na oko 30 odsto - rekao je Živković.

Očekuje da će se period slabog dotoka nastaviti, što je posledica malih snežnih padavina u Alpima tokom zime. Istakao je da je EPS na vreme pripremio elektroenergetski sistem za ovakve okolnosti. Nedostajuća energija obezbeđuje se i na tržištu.

Živković je naveo da je cilj EPS-a da očuva nivo akumulacija i zalihe uglja kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja iz domaćih izvora.

- Nedostajuća količina energije svodi se na ono što hidroelektrane ne mogu da proizvedu, posebno "Đerdap", a red veličine koji obezbeđujemo na tržištu je na nivou 10 odsto - rekao je direktor EPS-a.

Objasnio je da je važno što duže sačuvati vodu u Dunavu, jer je neophodna za hlađenje termoelektrana u Kostolcu i TENT-u.