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Voćar iz Aljmaša odlučio je da iskrči svoj zasad kajsija jer, kako kaže, proizvodnja više nije isplativa. Razlog su niske cene uvoznog voća koje domaćim proizvođačima, uprkos dobroj sezoni i kvalitetnom rodu, ne ostavljaju prostor za zaradu, piše HRT.

Domagoj Škobić iz Aljmaša ovih dana je mašinama počeo da uklanja zasad od čak 5.000 stabala kajsija. Iako je ovogodišnji rod bio odličan, voće nije uspeo da proda po ceni koja bi pokrila troškove proizvodnje.

"Imamo veoma velike količine u skladištu i jednostavno ne možemo sve da prodamo. Troškovi na kraju pojedu svu zaradu“, rekao je Škobić.

Ističe da problem nije u prevelikoj domaćoj proizvodnji, već u velikim količinama jeftinog voća iz uvoza.

"Ovde nije reč o prekomernoj proizvodnji, već o nerazumevanju uvoznika i trgovinskih lanaca za mali deo domaće proizvodnje koji imamo“, dodao je.

Hrvatska proizvodi tek deset odsto potrebnih kajsija

Prema rečima Stjepana Zorića iz Hrvatske voćarske zajednice, Hrvatska proizvodi svega oko deset odsto kajsija potrebnih domaćem tržištu, ali domaći proizvođači teško mogu da pariraju uvoznom voću.

"Ne možemo biti konkurentni ni u jednoj grani voćarske proizvodnje ako nemamo kvalitetne sisteme za navodnjavanje i sve ono čime raspolažu naši konkurenti“, rekao je Zorić.

Dodaje da proizvođači u drugim državama koriste savremene sisteme za navodnjavanje, zaštitne mreže i zaštitu od mraza, ali i imaju veću podršku domaćih kupaca.

"Borba za profit je razumljiva, ali nije sve u tome. U nekim državama postoji izražen lokalpatriotizam, pa potrošači radije kupuju domaće proizvode“, istakao je.