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Šta danas zapravo znači "najbolji odnos cene i kvaliteta" kada je reč o kupovini automobila? Cena je oduvek bila presudan faktor, ali su oprema, kvalitet izrade, pouzdanost, potrošnja goriva i troškovi održavanja takođe visoko na listi prioriteta.

Odgovor na to pitanje pokušava da pruži istraživanje Driver Power 2026 portala CarWow, jedno od najvećih istraživanja zadovoljstva vlasnika automobila u Velikoj Britaniji. Više od 100.000 vozača ocenilo je svoje automobile u nizu kategorija, među kojima je bio i odnos uloženog i dobijenog.

Na vrhu liste našao se MG HS, SUV kineskog proizvođača koji poslednjih godina beleži snažan rast na evropskom tržištu. Vlasnici smatraju da upravo MG HS za svoj novac nudi najviše - od prostrane kabine i bogate opreme do niskih troškova održavanja i eksploatacije.

Odmah iza njega nalaze se Dacia Sandero i Dacia Duster. Njihov plasman nije veliko iznenađenje, jer Dacia već godinama uspeh gradi na jednostavnoj formuli: kupcima ponuditi što više automobila za što manje novca.

Četvrti je Hyundai i10, a na petom mestu našla se Tesla Model 3, ujedno i jedini električni automobil među prvih pet. Ipak, to pokazuje da viša početna cena može biti opravdana nižim troškovima korišćenja.

U prvih deset plasirali su se još Vauxhall Grandland (Opel Grandland), MG4, Renault Clio, BMW Serije 3 i Ford Focus.

Automobili s najboljim odnosom cene i kvaliteta prema istraživanju Driver Power 2026.

  • MG HS
  • Dacia Sandero
  • Dacia Duster
  • Hyundai i10
  • Tesla Model 3
  • Vauxhall Grandland (Opel Grandland)
  • MG4
  • Renault Clio
  • BMW Serije 3
  • Ford Focus

Sve se manje gleda znak na haubi

Lista pokazuje da među automobilima s najboljim odnosom cene i kvaliteta ima mesta i za male gradske modele, porodične SUV-ove, električne automobile i premijum limuzine.

Takođe, rezultati pokazuju da se percepcija "najbolje kupovine" poslednjih godina menja. Sve manje se gleda isključivo znak na haubi, a sve više ono što automobil zaista nudi za uloženi novac.

Upravo zato među najboljima dominiraju marke poput MG-a i Dacije, dok su premijum proizvođači zastupljeni u znatno manjem broju.

Biznis Kurir/Jutarnji list.hr

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