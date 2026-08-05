Pavkov: Veliki dan za Valjevo, uradili smo veliki posao i ispunili obećanje dato građanima
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas nesanitarnu deponiju u Valjevu, gde je uspešno završena prva faza radova na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji ove lokacije.
Ministarka je rekla da je ovo značajan dan za Valjevo i Kolubarski okrug i da su stvoreni uslovi za početak druge faze radova, kako bi deponija bila u potpunosti sanirana i rekultivisana u skladu sa najvišim evropskim standardima.
„Danas potvrđujemo da ispunjavamo data obećanja i da držimo do svoje reči. Ponosna sam što je za svega dva i po meseca urađen neverovatno veliki posao na ogromnoj površini, nadomak stambenih objekata, privredne zone u Valjevu, ali i same reke, pre svega na zahtev građana. Vrlo sam zadovoljna onim što sam danas videla, s obzirom na to da je veliki posao urađen, da su postavljeni biotrnovi i da smo spremni da zajednički uđemo i u drugu fazu, kako bi ova lokacija bila u potpunosti sanirana i rekultivisana, kako sutra ne bi razmišljali o negativnim posledicama ili o tome da smo posao uradili polovično. Već od avgusta će Valjevo moći da odvozi deo komunalnog otpada na regionalni centar za upravljanje otpadom „Kalenić“, kao jedna od 15 lokalnih samouprava koje gravitiraju ka najvećem regionalnom centru u Srbiji“, rekla je Pavkov
Pavkov je istakla i da paralelno gradimo i transfer stanicu sa reciklažnim dvorištem, koja predstavlja važan deo uspostavljanja modernog regionalnog sistema upravljanja otpadom.
„Istim tempom radićemo i u ostalim krajevima Srbije, jer je to ono što građani očekuju i što će doprineti boljem kvalitetu života i značajnom unapređenju sistema upravljanja otpadom. Želim da se zahvalim gradonačelniku Lazaru Gojkoviću i njegovom kompletnom timu, koji su neverovatnom brzinom sproveli ovaj posao, pripremili svu neophodnu dokumentaciju i već su spremni za početak druge faze. Upravo je to pravac kojim svi treba da idemo kada je reč o odgovornom i efikasnom upravljanju otpadom“, dodala je Pavkov.