„Danas potvrđujemo da ispunjavamo data obećanja i da držimo do svoje reči. Ponosna sam što je za svega dva i po meseca urađen neverovatno veliki posao na ogromnoj površini, nadomak stambenih objekata, privredne zone u Valjevu, ali i same reke, pre svega na zahtev građana. Vrlo sam zadovoljna onim što sam danas videla, s obzirom na to da je veliki posao urađen, da su postavljeni biotrnovi i da smo spremni da zajednički uđemo i u drugu fazu, kako bi ova lokacija bila u potpunosti sanirana i rekultivisana, kako sutra ne bi razmišljali o negativnim posledicama ili o tome da smo posao uradili polovično. Već od avgusta će Valjevo moći da odvozi deo komunalnog otpada na regionalni centar za upravljanje otpadom „Kalenić“, kao jedna od 15 lokalnih samouprava koje gravitiraju ka najvećem regionalnom centru u Srbiji“, rekla je Pavkov