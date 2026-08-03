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Građanima Srbije tokom narednih meseci trebalo bi da budu dostupne različite vrste državne podrške. Najavljeni su rast plata i penzija, posebne isplate u septembru, dodatna podrška penzionerima, niže cene pojedinih lekova, kao i 30.000 turističkih vaučera čija podela počinje danas.

Prvo povećanje primanja moglo bi da usledi pre Nove godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoji mogućnost da plate i penzije budu uvećane već od 1. decembra, umesto od početka naredne godine.

- Nadam se da ćemo moći da ih uvećamo, ne od 1. januara, već i ranije, dakle pre kraja godine, od 1. decembra, što mislim da bi ljudima mnogo značilo - najavio je Vučić pre dva dana.

Kada je reč o penzijama, konkretan procenat povećanja još nije saopšten. Vučić je naveo da očekuje da će penzioneri biti zadovoljni, ali je poručio da u ovom trenutku ne može da otkrije koliki će rast biti.

Lekarima na selu plate veće do 20 odsto

Posebna mera mogla bi da bude uvedena za medicinske radnike zaposlene u ruralnim područjima. Vučić je tokom posete selu Temska kod Pirota najavio da će predložiti da zarade lekara koji rade na selu budu uvećane za 15 ili 20 odsto.

Cilj takvog povećanja bio bi da se medicinsko osoblje zadrži u manjim sredinama i da se stanovnicima sela obezbedi dostupnija zdravstvena zaštita.

Najavljen je i početak rada "pokretne apoteke", koja bi trebalo da stigne do građana u mestima bez redovnog pristupa apotekarskim uslugama. Prema najavi predsednika, njen rad trebalo bi da počne između 15. i 20. avgusta.

Septembar donosi više isplata penzionerima

Penzionere tokom septembra najpre očekuje isplata redovnih penzija. U zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju i načina na koji primaju novac, isplate su predviđene za 2, 5. ili 10. septembar.

Nakon toga, 14. septembra trebalo bi da bude isplaćena i jednokratna pomoć države. Visina davanja zavisiće od mesečnih primanja korisnika, a najveću pomoć trebalo bi da dobiju penzioneri sa najnižim penzijama.

Za penzionere čija primanja ne prelaze 32.000 dinara predviđena je pomoć od 35.000 dinara. Ostalim korisnicima trebalo bi da budu isplaćeni iznosi od 27.500, 25.000 ili 20.000 dinara, u zavisnosti od visine njihove penzije.

Pored ove pomoći, najavljeno je da bi penzionerima trebalo da pripadne još najmanje 6.000 dinara. Istog dana, 14. septembra, trebalo bi da počne i isplata namenjena socijalno ugroženim građanima i korisnicima prava iz oblasti boračke zaštite.

Pojedini građani mogu da dobiju i 18.000 dinara

Drugi važan datum za isplatu državnog novca je 22. septembar, kada bi punoletnim građanima trebalo da bude uplaćen novac iz Akcionarskog fonda.

Pojedinačna isplata iznosiće 6.000 dinara, a pravo je prošireno na sve punoletne građane. Izmenama propisa obuhvaćene su i mlađe generacije koje ranije nisu bile uključene u raspodelu ovog novca.

Pravo na isplatu priznato je i za približno 1,3 miliona građana koji su u međuvremenu preminuli. Njima namenjena sredstva neće biti izgubljena, već će kroz ostavinski postupak pripasti zakonskim naslednicima.

To znači da bi naslednik, pored svojih 6.000 dinara, mogao da dobije i novac koji pripada jednom ili više preminulih članova porodice. Ukupna isplata u takvim slučajevima može da iznosi 12.000 ili 18.000 dinara.

Za realizaciju ove mere planirano je 7.668.000 pojedinačnih isplata.

Niže cene određenih lekova

Pored povećanja primanja i novčanih davanja, deo pomoći građanima odnosi se na smanjenje svakodnevnih troškova.

Od 1. avgusta se primenjuju niže cene pojedinih lekova. Ova promena trebalo bi najviše da znači hroničnim bolesnicima i građanima koji redovno koriste nekoliko terapija, zbog čega svakog meseca izdvajaju veće iznose za medikamente.