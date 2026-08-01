PA DA LI JE MOGUĆE?

PA DA LI JE MOGUĆE?

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Slike luksuznih hotela sa spa-centrima, fensi restorana u samom centru i astronomskih cena pića na Kraljevom trgu često stvaraju utisak da je ova planina postala privilegija isključivo za one sa dubokim džepom. Međutim, na samo nekoliko stotina metara od užurbanog jezgra krije se potpuno drugačija turistička realnost - ponuda privatnog smeštaja u kojoj se noćenje i dalje može pronaći po gotovo neverovatnim cenama od samo 15 evra po osobi.

Ovakav cenovni raspon rezultat je hiperprodukcije stambenog i apartmanskog prostora koja je pogodila Zlatibor u poslednjoj deceniji. Masovna gradnja stvorila je ogromnu ponudu smeštajnih kapaciteta, pa su manji izdavaoci, pritisnuti jakom konkurencijom i velikim brojem slobodnih kreveta van samog špica sezone, prinuđeni da drastično spuštaju cene kako bi privukli goste.

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Gde se nalaze najjeftiniji kreveti: Kretanje cenovnika po zonama

Smeštaj po ceni od 15 do 20 evra po osobi ili oko 25 do 35 evra za ceo studio-apartman uglavnom se nalazi u mirnijim naseljima izvan pešačke zone, kao što su Kamdefinition, 25. maj, Potoci, Karaula ili naselje Sloboda. Ova naselja udaljena su od 10 do 20 minuta lagane šetnje od centra i jezera, što mnogim gostima zapravo odgovara jer dobijaju priželjkivani planinski mir bez buke sa gradilišta i šetališta.

U ovim objektima gosti dobijaju kompletno opremljene studio-apartmane sa sopstvenom kuhinjom, kupatilom, besplatnim internetom i obezbeđenim parking-mestom. Zbog toga se jeftiniji smeštaj više ne vezuje za skromne i zastarele sobe, već za moderne apartmane u novogradnji čiji vlasnici svesno žrtvuju visoku cenu po noćenju zarad veće popunjenosti tokom cele godine.

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Ko najviše koristi povoljan smeštaj na planini

Profile turista koji biraju smeštaj od 15 evra čini šarena i brojna grupa planinskih gostiju. Na prvom mestu to su porodice sa malom decom kojima je primarni cilj boravak na čistom vazduhu i prirodi, a ne prestižna lokacija smeštaja.

Takođe, najredovniji korisnici ovih ponuda su penzioneri, mladi parovi, kao i planinari i aktivni sportisti koji u apartmanu provode samo vreme predviđeno za spavanje, dok većinu dana provode na pešačkim stazama, Torniku ili izletima po okolini.

Koliko novca zapravo ostaje u novčaniku: Finansijska matematika odmora

Kada se ukrste cifre luksuznog i povoljnog privatnog smeštaja, matematika jasnije prikazuje koliku uštedu ostvaruje prosečna porodica. Boravak u hotelu sa četiri zvezdice ili ekskluzivnom apartmanu u samom centru Zlatibora za četvoročlanu porodicu tokom sedam dana retko košta ispod 700 do 1.200 evra, i to često bez uračunatih sporednih troškova.

S druge strane, iznajmljivanjem privatnog apartmana po ceni od 35 evra dnevno u naseljima poput 25. maja ili Karaule, ukupan trošak sedmodnevnog smeštaja iznosi svega 245 evra. Kada se tome doda mogućnost pripreme obroka u sopstvenoj kuhinji umesto svakodnevnog odlaska u restorane, ukupna ušteda u kućnom budžetu lako dostiže od 300 do čak 600 evra (oko 35.000 do 70.000 dinara) za samo jednu nedelju odmora.

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Vansezonski popusti i direktan kontakt: Kako do najniže cene

Dodatni način da se izvuče maksimum iz planinskog budžeta jeste izbegavanje posredničkih platformi za rezervaciju koje uzimaju proviziju i direktno kontaktiranje vlasnika smeštaja. Tokom prolećnih i jesenjih meseci, kao i u periodima između velikih praznika, mnogi stanodavci nude i dodatne popuste na duži boravak.

U tim periodima često je moguće ugovoriti sedmodnevni boravak gde se jedno ili dva noćenja dobijaju potpuno besplatno, čime se efektivna cena po osobi spušta na simbolične iznose. Takođe, iznajmljivanje na ceo mesec tokom vansezone otvara mogućnost pregovaranja o ceni koja biva konkurentna čak i sa prosečnim stanarinama u većim gradovima.

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Izazovi jeftinog smeštaja na koje treba računati

Iako pristupačne cene zvuče izuzetno primamljivo, gosti koji biraju najpovoljniji smeštaj moraju računati i na određene kompromise. Udaljenost od centra zahteva ili dužu šetnju sa usponima ili korišćenje sopstvenog automobila, što u špicu sezone može stvoriti problem sa pronalaženjem slobodnog parkinga u blizini jezera.

Takođe, u pojedinim najjeftinijim objektima infrastruktura poput grejanja ili pritiska vode u vršnim satima može biti pod opterećenjem, pa je pre uplate avansa uvek preporučljivo pročitati utiske prethodnih gostiju i proveriti sve detalje vezane za grejanje i parking.

Zlatibor ostaje dostupan za svačiji džep

Bilo kako bilo, pojava povoljnog privatnog smeštaja po ceni od 15 evra pokazala je da Zlatibor nije izgubio svoju fleksibilnost i da je i dalje sposoban da ugosti turiste svih imovinskih statusa.

Dok luksuzni kompleksi privlače klijentelu željnu prestiža i pratećih sadržaja, razvijena mreža privatnih apartmana van centra omogućava hiljadama porodica u Srbiji da uživaju u prirodnim lepotama planine po cenama koje su prilagođene domaćem standardu.