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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tokom posete, Vučić je najpre obišao Janjske otoke, nakon čega je posetio selo Vodice. Predsednik Srbije istakao je da mu je drago što, kako je rekao, kao predsednik može da obiđe ove krajeve i pomogne svom narodu.

- Ja sam živeo sa time, mene je baka vaspitavala, znao sam sve što se zbivalo u Drugom svetskom ratu. Neki od bošnjačkih lidera kažu da sam pogrešno vaspitavan, zadojen... Za mene je da gledam kako ovo ekonomski da raste i procveta, da ljudi lepo žive, i da brinemo o našem narodu - kazao je Vučić.

On je dodao da je procena inflacije za prethodni mesec 1,9 odsto, istakavši da je Srbija uspela da prevaziđe taj izazov.

- Sada samo da gledamo kako da ubrzavamo i idemo napred sa stopom rasta - rekao je Vučić.

Biznis Kurir

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