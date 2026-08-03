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Rumunska kompanija za proizvodnju električne energije, toplotne energije i nuklearnog goriva "Nuklearneelektrika" saopštila je da je počela uvoz električne energije iz Ukrajine kako bi nadoknadila manjak nastao nakon gašenja reaktora u nuklearnoj elektrani Černavoda.

Kako je objavljeno na zvaničnoj Fejsbuk stranici kompanije, električna energija biće uvezena preko moldavske kompanije Energocom, a koristiće se za pokrivanje proizvodnog deficita izazvanog obustavom rada Bloka 1 nuklearne elektrane Černavoda, prenosi Digi24.

Iz kompanije navode da je cilj ove mere smanjenje posledica po rumunsko energetsko tržište, u uslovima energetske uzbune koju je proglasila Vlada Rumunije.

- Nuclearelectrica kupuje energiju iz Ukrajine, akviziciju je izvršila uz podršku Energocoma, dobavljača energije iz Republike Moldavije. Uvezena energija će se koristiti za pokrivanje energetskog deficita uzrokovanog zatvaranjem Jedinice 1 nuklearne elektrane Cernavoda i, implicitno, za smanjenje uticaja ove nestašice na rumunsko energetsko tržište - navela je rumunska kompanija.

U saopštenju se ističe da trenutna situacija, izazvana velikom sušom i izuzetno niskim vodostajem Dunava, pokazuje potrebu za snažnijom saradnjom i stabilnim partnerstvima između država u regionu.

- Trenutna teška situacija u Rumuniji i na regionalnom nivou, uzrokovana izuzetno niskim nivoom reke Dunav, zahteva dugoročna partnerstva i čvrste komercijalne odnose koji omogućavaju međusobnu podršku i održavanje stabilnosti Nacionalnog energetskog sistema - navodi Nuclearelectrica.

Rumunija je u petak proglasila stanje pripravnosti na nacionalnom nivou za avgust, nakon što su suša i veoma nizak vodostaj Dunava i drugih reka značajno uticali na proizvodnju električne energije.

Zbog toga je usvojeno nekoliko mera kako bi se obezbedio rad drugog bloka nuklearne elektrane Černavoda, ali i povećala proizvodnja i uvoz električne energije, imajući u vidu da je nivo Dunava blizu istorijskog minimuma.