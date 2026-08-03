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Republički geodetski zavod (RGZ) poručio je da katastar ne odlučuje o tome ko je vlasnik nepokretnosti, niti utvrđuje pravo svojine, već isključivo upisuje prava koja su prethodno utvrdili za to nadležni organi i na osnovu zakonom propisane dokumentacije, ističući da građani često pogrešno tumače njegovu ulogu.

- Građani Srbije treba da znaju da katastar ne odlučuje ko je vlasnik nepokretnosti, ne utvrđuje pravo svojine, ne odlučuje da li je nešto državno ili privatno, Katastar utvđuje prava na nepokretnostima na osnovu isprava, odluka i drugih akata koje donose ili sačinjavaju za to nadležni organi i lica i čini ta prava vidljivim svima. Prilikom osnivanja katastra nepokretnosti, upis se po zakonu vrši i na osnovu podataka ranijih evidencija o nepokretnostima, kao što su zemljišna knjiga i katastar zemljišta - poručuju iz RGZ.

Dalje na jednostavnom primeru objašnjavaju kako sve funkcioniše - katastar je nekome utvrdio pravo svojine: piše lepo u katastru - tvrdnja nije tačna. Poručuju da Katastar nije taj koji utvrđuje ko ima pravo svojine.

Objašnjavaju da pravo svojine mogu da utvrđuju sudovi, javni beležnici, državni organi, organi lokalne samouprave i drugi zakonom nadležni subjekti, svako u okviru svojih ovlašćenja. Kada je pravo svojine utvrđeno i kada se dostavi odgovarajuća dokumentacija, katastar vrši upis jer mu zakon tako nalaže. Dakle, katastar ne stvara pravo svojine, on ga upisuje i čini vidljivim svima.

- Ako neko smatra da je prilikom upisa napravljena tehnička greška, zakon predviđa pravna sredstva u samom postupku. Ako, međutim, smatra da je pogrešno utvrđeno samo pravo svojine, to se ne rešava u katastru. Takvo pravo osporava se pred nadležnim organom koji ga je utvrdio, odnosno u odgovarajućem sudskom ili drugom zakonom propisanom postupku. Ako postoji sumnja da je do upisa došlo na osnovu falsifikovanih isprava ili druge zloupotrebe, i za to postoje odgovarajući pravni mehanizmi pred nadležnim organima.

To je ključna razlika koju građani Srbije treba da znaju. Katastar ne odlučuje ko je vlasnik nepokretnosti. Katastar upisuje pravo svojine koje je utvrđeno u skladu sa zakonom i čini ga vidljivim svima. Važno je šta piše u katastru, ali je još važnije ko je i kako utvrdio pravo svojine i na osnovu kojih isprava je izvršen upis - poručuju iz RGZ.

Republički geodetski zavod (RGZ) objavio je, da je, na inicijativu predsednika Srbije, radi povećanja transparentnosti sprovođenja projekta "Svoj na svome", na svom zvaničnom sajtu počeo da objavljuje dnevnu statistiku realizacije tog projekta.

Kako je navedeno u saopštenju, statistika je dostupna u odeljku "Statistika" - "Svoj na svome".

Tamo se svakodnevno prikazuje broj potvrda koje je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije dostavila RGZ-u, broj predmeta po kojima je Zavod postupio, broj predmeta vraćenih Agenciji radi provere ili ispravke, kao i broj primljenih i obrađenih zahteva za brisanje zabeležbi nakon uplate naknade.