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Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine po novom zakonu "Svoj na svome" treba da obrate pažnju na obaveštenja koja dobijaju putem SMS poruka, kao i na rokove za preuzimanje i plaćanje obaveštenja, ističu iz Gradske uprave

Svi koji dobiju SMS poruku sa obaveštenjem da mogu da preuzmu svoje obaveštenje na šalteru Pošte ili u okviru Gradske uprave, odnosno potrebno je da ga preuzmu u Pošti ili u kancelariji 208 Gradske uprave, uz ličnu kartu podnosioca zahteva.

Rok od 30 dana za plaćanje

Kako je navedeno u obaveštenju, postoji rok od 30 dana za plaćanje.

Ukoliko taj rok ne bude ispoštovan, Republika predmet prosleđuje Pravobranilaštvu Republike Srbije na dalji postupak naplate u skladu sa zakonom.

Apel za starije građane

U obaveštenju se apeluje i na starije građane koji su podnosili prijave za legalizaciju, odnosno upis svojine po zakonu "Svoj na svome", a ne snalaze se sa mobilnim telefonima, da daju nekome da im proverava i prati stizanje SMS poruka od Agencije za prostorno planiranje.