Važno za sve koji su podneli zahtev za Svoj na svome: Proveravajte telefone, stiže SMS od države, imate samo 30 dana ili vas preuzima Pravobranilaštvo
Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine po novom zakonu "Svoj na svome" treba da obrate pažnju na obaveštenja koja dobijaju putem SMS poruka, kao i na rokove za preuzimanje i plaćanje obaveštenja, ističu iz Gradske uprave
Svi koji dobiju SMS poruku sa obaveštenjem da mogu da preuzmu svoje obaveštenje na šalteru Pošte ili u okviru Gradske uprave, odnosno potrebno je da ga preuzmu u Pošti ili u kancelariji 208 Gradske uprave, uz ličnu kartu podnosioca zahteva.
Rok od 30 dana za plaćanje
Kako je navedeno u obaveštenju, postoji rok od 30 dana za plaćanje.
Ukoliko taj rok ne bude ispoštovan, Republika predmet prosleđuje Pravobranilaštvu Republike Srbije na dalji postupak naplate u skladu sa zakonom.
Apel za starije građane
U obaveštenju se apeluje i na starije građane koji su podnosili prijave za legalizaciju, odnosno upis svojine po zakonu "Svoj na svome", a ne snalaze se sa mobilnim telefonima, da daju nekome da im proverava i prati stizanje SMS poruka od Agencije za prostorno planiranje.
Biznis Kurir/Kragujevacgrad.rs