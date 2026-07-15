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Rad u poznatim prodavnicama odeće kupcima često deluje zanimljivo i na neki način glamurozno. Međutim, iza uredno složenih polica, novih kolekcija i gužvi u kabinama za presvlačenje krije se svakodnevica zaposlenih koja neretko uključuje neprijatne i potpuno neverovatne situacije.

Tako je jedna bivša radnica zagrebačke Zare odlučila da na Redditu odgovara na pitanja radoznalih korisnika o tome kako izgleda rad u jednoj od najpopularnijih prodavnica odeće. Na pitanje o plati odgovorila je:

"Plata je prilično dobra s obzirom na to da je reč o prodavnici. Imaš slobodan dan za rođendan, možeš da biraš slobodne dane (dva nedeljno), nema prekovremenog rada i puštaju te ranije ako ti smena traje do 22 časa. I da, imaš 25% popusta na sve“, napisala je.

U objavi pod nazivom "Radila sam u Zari“ opisala je iskustva iz svakodnevnog rada - od krađa i neprijatnih kupaca do bizarnih situacija u kabinama za presvlačenje. Na pitanje koliko se često krade u Zari, odgovorila je veoma kratko:

"Previše.“

Naglasila je da su lopovi često sekli etikete i skrivali ih u rasvetna tela u prodavnici kako bi prikrili tragove. Prisjetila se i jedne žene koja je pokušala da ukrade kaput, ali ga je prilikom skidanja zaštitne oznake toliko oštetila da ga je potpuno pocepala.

Žene kradu majice, a muškarci cipele

Otkrila je i koji su artikli najčešće na meti lopova.

"Majice i poliesterski bodiji. Muškarci kradu cipele - ostave svoje stare u kabini i izađu sa novim.“

Dodala je da je upravo to jedan od najčešćih načina krađe obuće.

Dobila je i nekoliko pitanja o neprijatnim prizorima u kabinama za presvlačenje. Međutim, korisnici nisu bili spremni na njene iskrene odgovore. Otkrila je da se dešavalo da kupci obavljaju nuždu u kabinama – i malu i veliku.

"Jednom je neko ostavio izmet, a jednom je neko urinirao“, odgovorila je na pitanje koliko se puta to dogodilo.

Dodala je da je zabeležila i nekoliko slučajeva menstrualne krvi na odeći ili u kabinama, kao i da su zaposlene nakon izlaska kupaca morale da pozivaju čistačice.

Najzahtevniji kupci

Na pitanje kakve mušterije je najmanje volela, izdvojila je, kako kaže, "umišljene babe“.

Prisjetila se situacije tokom zimskog sniženja kada je sama radila na muškom odeljenju, a jedna mušterija je uporno insistirala da ode u magacin po određenu majicu, ljuteći se što to nije mogla odmah da učini.

Ispričala je i kako je jedna žena došla pre otvaranja prodavnice i čim su podigli vrata zahtevala da zaposleni pronađu baš njen paket među deset velikih kutija, jer je istog dana putovala u Bosnu i Hercegovinu i kasnije više nije mogla da ga preuzme.

Objava je, očekivano, privukla veliki broj komentara, a mnoge je posebno iznenadilo koliko su, prema rečima bivše radnice, krađe i neobične situacije u kabinama za presvlačenje zapravo česte.

"Radim u Zari u CCO-u. Sa svim se slažem, nema šta nisam doživela“, zaključila je jedna njena koleginica.