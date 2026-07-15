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Svakog leta ista priča, čim upeče sunce, spuštamo roletne, palimo klimu na maksimum i živimo u mraku. Računi za struju rastu, a čim se klima isključi, stan se ponovo pretvara u rernu. Ipak, veliki broj ljudi u Srbiji otkrio je rešenje koje omogućava da uživate u pogledu i dnevnoj svetlosti, a da pritom stan ostane hladan, folije za prozore.

Kako vas prozor pretvara u "staklenik"

Kada sunce sija direktno u vaš prozor, toplota ulazi unutra, upija se u nameštaj i podove, i tu ostaje zarobljena. To je klasičan "efekat staklenika".

Međutim, kada se na staklo zalepi kvalitetna poliesterska folija za prozore, ona funkcioniše kao nevidljivi štit. Uz pomoć mikroskopskih slojeva metala i keramike, folija reflektuje do 80% sunčeve toplote i blokira više od 90% štetnog UV zračenja.

U praksi, ovo znači da u prostorijama okrenutim ka jugu ili zapadu, folija može spustiti temperaturu za neverovatnih 7 stepeni Celzijusa.

Koji prozor otvoriti da bi se rashladio stan Foto: ronstik / Alamy / Profimedia

Koja folija rešava vaš problem?

Zavisno od onoga što vas najviše muči, na tržištu postoji nekoliko različitih opcija:

Solarne (UV) folije: Apsolutni letnji spasilac. Odbijaju vrelinu, štite parket i nameštaj od izbleđivanja i smanjuju neprijatan odsjaj na ekranu televizora ili laptopa.

Ogledalo folije: Savršene za stanove u prizemlju ili zgrade koje su blizu jedna drugoj. Vi kroz prozor vidite sve, a prolaznici i komšije u vašem prozoru vide samo ogledalo.

Termoizolacione (Low-E) folije: Rešenje za celu godinu. Leti odbijaju toplotu spolja, a zimi zadržavaju toplotu grejanja unutra. Mogu da smanje troškove hlađenja i grejanja za čak 30%.

Sigurnosne folije: Štite staklo od rasipanja u slučaju pucanja i znatno otežavaju posao provalnicima.

Foto: Olezzo/Shutterstock

Da li postoji "caka"? Mane i cene

Iako drastično podižu kvalitet života i smanjuju račune, folije imaju dve prepreke koje morate uzeti u obzir pre ugradnje.

Nisu jeftine, ovo je investicija. Klasične reflektujuće folije koštaju od 15 do 20 evra po kvadratu, ogledalo i mat opcije su oko 30 evra, sigurnosne oko 40 evra, dok premium termoizolacione idu i do 55 evra po kvadratnom metru.

Nema "uradi sam" varijante. Zaboravite na lepljenje u sopstvenoj režiji. Ukoliko foliju ne zalepi sertifikovani majstor, pojaviće se mehurići, vremenom će se odlepiti i izgubiti svaku funkciju.

Ulaganje u prozorske folije u startu zahteva novac, ali ako uzmete u obzir da su dizajnirane da traju i do 15 godina, ušteda na struji, očuvan nameštaj i život u prijatno rashlađenom i svetlom domu čine ih investicijom koja se svakako isplati.