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Stručnjaci preporučuju da se klima uređaj tokom leta podešava na temperaturu između 24 i 26 stepeni Celzijusa. Svako spuštanje temperature za samo jedan stepen može da poveća potrošnju električne energije za šest do deset odsto, zbog čega nije preporučljivo preterano rashlađivanje prostorija.

Servis i pravilno korišćenje ključ su uštede

Redovno održavanje klima uređaja takođe igra važnu ulogu u uštedi. Zaprljani filteri i neodržavani uređaji troše više struje, a pritom slabije hlade prostor. Zbog toga je preporučljivo servisirati klimu pre ili tokom letnje sezone.

Vlasnicima inverter klima savetuje se da uređaj ne isključuju često, već da ga ostave da održava zadatu temperaturu. Na taj način klima radi ekonomičnije i troši manje električne energije nego pri neprekidnom paljenju i gašenju.

Građani mogu dodatno da umanje račun za struju i korišćenjem pogodnosti koje nudi Elektroprivreda Srbije. Korisnici koji se prijave za elektronski račun i obave plaćanje do 20. u mesecu ostvaruju popust od sedam odsto na ukupan iznos računa. Takođe, oni koji sami očitaju stanje brojila i dostave podatke, uz plaćanje računa do 20. u mesecu, mogu da ostvare popust od šest odsto.

Iz EPS-a podsećaju građane da prilikom uplate obrate pažnju na ispravan poziv na broj, koji se razlikuje za korisnike iz Beograda i za korisnike iz ostalih delova Srbije.

Foto: EPS

Kurir.rs