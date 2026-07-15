Slušaj vest

Od Olimpijskih igara do svetskih izložbi, poziv volonterima jedan je od prvih javnih poziva organizatora. Jer pre nego što počnu programi, otvore se paviljoni ili stignu milioni posetilaca, potrebno je okupiti ljude koji će svojim znanjem, odgovornošću i posvećenošću omogućiti da jedan veliki sistem funkcioniše. Tako počinju najveći svetski događaji.

Tako počinje i Ekspo 2027 Beograd. Program Ekspo Plejmejkeri okupiće više od 20.000 volontera koji će, kroz 48 različitih volonterskih pozicija, biti deo organizacije najvećeg međunarodnog događaja u istoriji Srbije. Ono što ih povezuje nije zanimanje, godine ili prethodno iskustvo. Povezuje ih odluka da svojim vremenom, znanjem i energijom doprinesu nečemu što je veće od svakog pojedinca.

Disciplina i timski rad

To je, iz perspektive sporta, možda najbolje opisao ambasador programa Ekspo Plejmejkeri, proslavljeni vaterpolista Milan Glušac koji je u jučerašnjem gostovanju na RTS-u govorio o ulozi volontera u organizaciji Ekspa 2027:

„Verujem da će Ekspo Plejmejkeri svojim znanjem, energijom i gostoprimstvom pomoći da milioni posetilaca iz Srbije ponesu najlepše uspomene. Kao i u sportu, disciplina je ključ – kada svako odgovorno radi svoj deo posla i deluje kao tim, svaki cilj je ostvariv. Upravo zato verujem da će volonteri biti jedno od najlepših lica Srbije pred svetom.“

Zašto postati Plejmejker?

I upravo u tome je suština. Neće svi raditi isti posao. Neće svi biti na istom mestu. Ali će svako biti važan deo iste priče. To pokazuju i motivaciona pisma kandidata:

Neki žele da steknu iskustvo.

Neki da uče od najboljih.

Neki da predstave Srbiju u najboljem svetlu.

Neki da testiraju sopstvene granice.

A neki jednostavno žele da budu deo nečega što se dešava jednom u generaciji.

Kada se Ekspo 2027 završi, milioni ljudi će moći da kažu da su ga posetili. Ekspo Plejmejkeri će moći da kažu nešto više. Da su bili deo tima koji ga je stvarao. Jer velike priče nikada ne stvaraju samo institucije. Stvaraju ih ljudi.

Kako se prijaviti i gde pronaći informacije?

Prijave su otvorene za sve zainteresovane punoletne građane iz Srbije i inostranstva, kao i za one koji će do 15. aprila 2027. godine imati navršenih 18 godina.

Sve potrebne informacije i kontakt podaci nalaze se ovde:

Prijava: Volonterska platforma dostupna je na adresi join.volunteer.expobelgrade2027.org, kao i preko zvaničnog sajta i društvenih mreža Ekspo 2027.

Kontakt centar: Za dodatne informacije dostupan je broj 011 2027 555.

Društvene mreže: Sve informacije o programu dostupne su putem Instagram i TikTok naloga Expo Playmakers.

Elektronska pošta: playmakers@expobelgrade2027.org.