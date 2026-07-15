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Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd pokrenula je postupak nabavke usluge tehničke produkcije za potrebe specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, koja će obuhvatiti kompletnu tehničku podršku realizaciji programskih sadržaja tokom trajanja izložbe.

Predmet nabavke podrazumeva uslugu po principu "ključ u ruke", koja obuhvata:

Zakup, isporuku i montažu tehničke opreme,

Instalaciju i funkcionalno testiranje,

Održavanje i demontažu,

Angažovanje produkcionog i tehničkog osoblja neophodnog za nesmetano odvijanje programa. Pokrivenost i obim tehničke podrške

U okviru nabavke predviđena je tehnička produkcija za sve glavne programske prostore na Ekspo lokaciji, uključujući:

Auditorijum binu,

World Stage,

Binu "Najbolje prakse",

Binu za Nacionalni dan,

Sedam pop-up bina namenjenih međunarodnim učesnicima,

Sportske terene.

Pored profesionalnih audio, video i rasvetnih sistema, usluga obuhvata i kompletnu logistiku, transport, privremeni uvoz opreme, mehanizaciju, potrošni materijal i svu neophodnu tehničku podršku tokom održavanja izložbe.

Poziv kompanijama

- Tehnička produkcija predstavlja jedan od najvažnijih segmenata organizacije specijalizovane izložbe. Naš cilj je da obezbedimo pouzdanog partnera koji će svojim iskustvom i kapacitetima garantovati da svaki programski prostor, svaki događaj i svaki učesnik imaju tehničku podršku na nivou najvećih svetskih manifestacija. Pozivamo što veći broj kompanija da se jave na ovaj tender - izjavio je direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“ i okupiće učesnike iz celog sveta, uz bogat program izložbenih, kulturnih, naučnih, poslovnih i zabavnih sadržaja.