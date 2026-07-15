Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Iako je inflacija stabilizovana, troškovi u restoranima beleže promene u odnosu na prethodnu godinu.

Građani koji planiraju izlaske često se pitaju šta mogu da očekuju kada stigne račun, a prosečna potrošnja varira u zavisnosti od regiona i tipa objekta.

Domaća kuvana hrana i dnevni meniji

U većim gradovima, cene "kuvanih jela“ (pasulj, grašak, musaka, punjena paprika) kreću se od 600 do 900 dinara.

Ovo je često najpristupačnija opcija za zaposlene tokom pauze.

Domaće čorbe i supe se prodaju u rasponu od 250 do 350 dinara.

Roštilj: Pljeskavice, ćevapi i hamburgeri

Pljeskavica: Standardna pljeskavica (150g - 200g) kreće se od 400 do 550 dinara, dok gurmanske varijante sa dodacima dostižu cenu i do 700 dinara.

Šta se jelo po beogradskim kuhinjama pre 100 godina Foto: Shutterstock

Ćevapi: Porcija od deset ćevapa u proseku košta od 650 do 950 dinara.

Brza hrana: Giros, kao jedan od najpopularnijih izbora, u proseku košta od 500 do 650 dinara, što predstavlja blagi rast u odnosu na prethodne sezone.

Hamburgeri: Cena u modernim „burger“ restoranima varira od 600 do 1.100 dinara.

Restoranska ponuda i kućna dostava

Ručak u restoranu: Za dve osobe, uz glavno jelo, salatu i piće, prosečan račun sada iznosi između 4.000 i 6.000 dinara, zavisno od izbora hrane.

Pica: Standardna cela pica kreće se od 900 do 1.500 dinara.

Radio je kao bi platio studiranje Foto: Shutterstock

Dostava: Prilikom naručivanja putem aplikacija, treba računati na troškove dostave od 150 do 300 dinara, a cene u aplikacijama ponekad mogu biti više nego u samom lokalu.

Kako da uštedite?

Dnevni meniji: Iako su cene porasle, potrošači se sve češće okreću „dnevnim menijima“ (između 12 i 16 časova), koji nude fiksnu cenu za kompletan obrok (supa, glavno jelo i salata), čime se lakše planira kućni budžet.

Aplikacije i akcije: Pratite „Happy hour“ ponude i akcijske cene putem društvenih mreža, što je ključno za one koji žele kvalitetan obrok uz optimalan odnos cene i kvaliteta.

Lokalni „kutak“: Manje lokalne radnje sa gotovim jelima često imaju bolje cene jer nemaju visoke troškove zakupa u centralnim zonama.