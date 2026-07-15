Može li da se ruča za manje od 1.000 dinara: Koliko košta obrok u domaćoj kuhinji, restoranu ili kad ga naručite
Iako je inflacija stabilizovana, troškovi u restoranima beleže promene u odnosu na prethodnu godinu.
Građani koji planiraju izlaske često se pitaju šta mogu da očekuju kada stigne račun, a prosečna potrošnja varira u zavisnosti od regiona i tipa objekta.
Domaća kuvana hrana i dnevni meniji
U većim gradovima, cene "kuvanih jela“ (pasulj, grašak, musaka, punjena paprika) kreću se od 600 do 900 dinara.
Ovo je često najpristupačnija opcija za zaposlene tokom pauze.
Domaće čorbe i supe se prodaju u rasponu od 250 do 350 dinara.
Roštilj: Pljeskavice, ćevapi i hamburgeri
Pljeskavica: Standardna pljeskavica (150g - 200g) kreće se od 400 do 550 dinara, dok gurmanske varijante sa dodacima dostižu cenu i do 700 dinara.
Ćevapi: Porcija od deset ćevapa u proseku košta od 650 do 950 dinara.
Brza hrana: Giros, kao jedan od najpopularnijih izbora, u proseku košta od 500 do 650 dinara, što predstavlja blagi rast u odnosu na prethodne sezone.
Hamburgeri: Cena u modernim „burger“ restoranima varira od 600 do 1.100 dinara.
Restoranska ponuda i kućna dostava
Ručak u restoranu: Za dve osobe, uz glavno jelo, salatu i piće, prosečan račun sada iznosi između 4.000 i 6.000 dinara, zavisno od izbora hrane.
Pica: Standardna cela pica kreće se od 900 do 1.500 dinara.
Dostava: Prilikom naručivanja putem aplikacija, treba računati na troškove dostave od 150 do 300 dinara, a cene u aplikacijama ponekad mogu biti više nego u samom lokalu.
Kako da uštedite?
Dnevni meniji: Iako su cene porasle, potrošači se sve češće okreću „dnevnim menijima“ (između 12 i 16 časova), koji nude fiksnu cenu za kompletan obrok (supa, glavno jelo i salata), čime se lakše planira kućni budžet.
Aplikacije i akcije: Pratite „Happy hour“ ponude i akcijske cene putem društvenih mreža, što je ključno za one koji žele kvalitetan obrok uz optimalan odnos cene i kvaliteta.
Lokalni „kutak“: Manje lokalne radnje sa gotovim jelima često imaju bolje cene jer nemaju visoke troškove zakupa u centralnim zonama.
Savet: Pre polaska u restoran, uvek proverite aktuelne cenovnike na zvaničnim sajtovima ili putem platformi za dostavu hrane, koje često daju najprecizniji uvid u trenutne cene.
Biznis Kurir/Dnevnik.rs