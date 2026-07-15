Slušaj vest

Nekadašnja jahta Josipa Broza Tita, brod Galeb, još uvek nije spremna za prijem posetilaca. Dok se završetak obnove ponovo odlaže, Grad Rijeka raspisao je novi tender vredan više od pola miliona evra sa PDV-om za dodatne radove koji moraju biti završeni pre nego što brod primi prve goste.

Nastavak ulaganja izazvao je podeljene reakcije među građanima. Dok jedni smatraju da je reč o važnom delu istorije Rijeke i Hrvatske koji zaslužuje da bude sačuvan, drugi veruju da bi taj novac bio korisnije uložen u druge projekte, prenosi N1.

"Isplati se u svakom slučaju, jer je to istorija grada Rijeke i cele bivše države. Da li će se taj novac ikada vratiti? Nikada“, rekao je jedan građanin.

Drugi smatra da bi sredstva trebalo usmeriti na druge potrebe.

"Mogli su da izgrade dva doma za stare. Ovo je brod za stare i tako će i ostati. Plaćaju kapetane i posadu, a za koga? Šteta novca“, rekao je.

Deo građana ne zna ni šta je Galeb

U anketi je deo prolaznika rekao da bi posetio brod kada bude otvoren za javnost.

"Da, deluje zanimljivo“, odgovorio je jedan od ispitanika.

Međutim, kada su ih pitali koji se brod nalazi iza njih, neki nisu znali odgovor. Tek nakon objašnjenja da je reč o Galebu, odnosno nekadašnjoj Titovoj jahti, usledile su reakcije iznenađenja.

Ipak, deo ispitanika je rekao da ga ni tada ne bi posetio.

Pre nego što brod bude spreman za posetioce, očekuje ga još jedan važan zahvat. Galeb će biti odvučen u suvi dok, gde će biti sanirana oštećenja nastala nakon sudara sa turskim brodom u februaru. Istovremeno će biti obavljeni dodatni pregledi trupa i radovi neophodni za dobijanje sertifikata Hrvatskog registra brodova.

Privremeni pročelnik riječkog Upravnog odeljenja za kulturu Renato Kostović rekao je da će svi ti radovi biti obavljeni odjednom kako bi se smanjili troškovi.

"Dobra stvar je što smo sve objedinili u jednom postupku javne nabavke. Umesto da brod dva puta ide u remontno brodogradilište, ići će samo jednom, čime izbegavamo dvostruke troškove“, rekao je.

Muzejska postavka dobija završne detalje

U međuvremenu se na brodu nastavljaju radovi na budućoj muzejskoj postavci. U Muzeju grada Rijeke postavljaju se grafički elementi, vitrine, postamenti i multimedijalna oprema, dok su u toku i završni stolarski radovi.

Kustoskinja Muzeja grada Rijeke Franka Toljanić istakla je da je cilj bio da se izgled broda obnovi što vernije originalu.

"Trudili smo se da predstavimo originalni brod u celini. Sve prostorije koje će biti deo muzejske postavke uređene su autentično. Restaurirani su nameštaj, rasveta, zavese, podovi i ostali detalji kako bi posetioci mogli da vide kako je brod nekada izgledao“, rekla je.

Projekat obnove Galeba tokom godina pratile su brojne promene rokova i rast troškova, koji su dostigli gotovo 15 miliona evra. Uprkos tome, iz Grada Rijeke poručuju da se završetak projekta konačno približava.

"Doslovno smo pri kraju i verujem da će brod do kraja godine biti u punoj funkciji. Pre svega mislim na njegovu muzejsku namenu i učinićemo sve da projekat završimo do kraja ove godine“, rekao je Kostović.

Ponude za novi tender trebalo bi da budu otvorene početkom avgusta, kada će biti poznato koliko će dodatni radovi na kraju koštati.