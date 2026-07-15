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Bilo da su u pitanju figurice, bojanke, ili modeli vozova, sigurno ima nekih igračaka koje su vam bile draže od ostalih, a neke ste možda sačuvali i za svoju decu.

Ono što je zanimljivo je da mnoge takve stvari vremenom dobijaju na vrednosti, jer se više ne proizvode, a predstavljaju nostalgični prozor u prošlost, koji kolekcionari izuzetno cene. To važi za razne konzole, prva izdanja stripova i knjiga, kao i mnoge druge igračke, a da li i vi imate ili ste imali neku od njih, saznajte u nastavku.

Figurice PEZ bombona

Njihovih varijacija ima na stotine, a kako brend postoji i danas, i dalje se proizvode nove i nove varijante. Međutim, neke od starih tražene su na onlajn aukcijama i vrednovane visoko, a među njima su jedna sa likom astronauta, jedna sa glavom Mikija Mausa, jedna sa glavom Deda Mraza, i posebni PEZ pištolj.

Prva barbika

Barbika je lutka koja postoji više od šest decenija i još uvek doživljava transformacije u izgledu, u skladu sa aktuelnim trenutkom. Ona koja je najviše cenjena je njena originalna verzija iz 1959. godine sa zebrastim kupaćim kostimom, a njena cena kreće se između osam i 23 hiljade dolara.

Furbi lutka

Čupave lutke koje govore i trepću bile su popularne pred kraj prošlog i na početku ovog veka i svoj put pronašle su do mališana u raznim zemljama sveta. Ponovo je najvrednija ona originalna verzija, koja neotpakovana vredi oko 900 dolara.

Gejm Boj

Ova prenosiva konzola takođe je bila popularna širom sveta, pa tako i kod nas tokom 90-ih godina prošlog veka. Neke njene verzije, savršeno očuvane, vrede par stotina dolara, dok pojedina posebna izdanja idu i do hiljadu dolara.

Pokemon karte

Karte napravljene po popularnoj animiranoj japanskoj seriji su fenomen koji i dalje traje i koje su prevedene na razne jezike. Zavisno od godine izdanja, očuvanosti i verzije pojedinačne kartice, one se mogu prodati i po ceni od deset i više hiljada dolara.

LEGO vozovi

Kolekcionari LEGO proizvoda su zainteresovani za mnoge proizvode ovog danskog proizvođača igračaka, a vozovi su jedna od popularnijih stvari. Oni stariji, iz posebnih kolekcija, kreću se od jedne do par hiljada dolara.