Slušaj vest

Obrok pored mora, hotelska soba ili čaša vina mogu vas koštati drastično različito u zavisnosti od toga gde tačno provodite svoj letnji odmor. Na osnovu najnovijih podataka Eurostata, analizirani su nivoi cena za različite robe i usluge u sedam najpopularnijih evropskih destinacija: Turskoj, Francuskoj, Italiji, Španiji, Grčkoj, Portugalu i Hrvatskoj. Treba napomenuti da ove brojke odražavaju nacionalne proseke, pa cene u najpoznatiijim turističkim centrima mogu biti i znatno više.

Turska je ubedljivo najjeftinija za opštu potrošnju

Kada se uporede opšti nivoi cena, uključujući hranu, piće, odeću i hotele, Turska se izdvaja kao ubedljivo najjeftinija zemlja. Da bismo to ilustrovali - ako ista korpa dobara i usluga na nivou Evropske unije u proseku košta 100 evra, u Turskoj će vas koštati svega 59,6 evra, što znači da je 40,4% jeftinija od evropskog proseka. Sa druge strane, Francuska je najskuplja na ovoj listi sa iznosom od 100,3 evra, dok su ostale omiljene letnje destinacije ispod evropskog proseka: Italija (97,1 evra), Španija (91,6 evra), Grčka (87,4 evra), Portugal (86,6 evra) i Hrvatska (78,4 evra).

Gde su hoteli i restorani najpovoljniji?

Kategorija "restorani i hoteli" meri troškove jela u restoranima i plaćenog smeštaja, i predstavlja jedan od najvažnijih indikatora za putnike. Ukoliko tražite najjeftiniji obrok i noćenje, Portugal je apsolutni pobednik - korpa usluga koja je u EU 100 evra, tamo košta samo 73,6 evra, odnosno cene su 26,4% ispod proseka. Turska je odmah iza sa indeksom od 78,3. Zanimljivo je da je Hrvatska (89,6) neznatno skuplja po pitanju restorana i hotela u odnosu na Grčku (86,1) i Španiju (85,4). Za najskuplju večeru i krevet moraće da se izdvoji novac u Francuskoj (116) i Italiji (110,8).

Hrana, piće i neočekivano papreni alkohol

Cene hrane u supermarketima su prilično slične u većini analiziranih zemalja, sa izuzetkom Turske, gde hrana koja u EU košta 100 evra iznosi svega 75,6 evra. Španija je jedina preostala zemlja u kojoj su cene namirnica ispod proseka EU (94,6 evra), dok je najskuplja Francuska sa 107,9 evra.

Ipak, ako na odmoru volite da se opustite uz piće, spremite se za iznenađenje, jer alkohol pravi najoštriju podelu u cenama. Turska je ovde ubedljivo najskuplja - alkoholna pića tamo koštaju više nego duplo od proseka EU (indeks cena je neverovatnih 210,2). Grčka je na drugom mestu po skupoći alkohola (154), a odmah iza nje je Hrvatska (133,9). Ukoliko želite da uživate u jeftinom piću, Italija je najjeftinija (81,9), a povoljna je i Španija (90,1). Kada je reč o bezalkoholnim pićima, cene variraju od 81,8 u Italiji do najskupljih 133,5 u Hrvatskoj.

Cigarete, prevoz i morski plodovi

Ljubitelji plodova mora ne moraju mnogo da brinu, jer su razlike u cenama u južnoj Evropi srazmerno male i kreću se od 95,4 evra u Portugalu do 112,7 evra u Grčkoj.

Duvan, nasuprot tome, pokazuje ogromne oscilacije. U Turskoj su cigarete najjeftinije sa indeksom od 25,4, a na drugom mestu je Hrvatska, mada sa znatno višim indeksom od 64,6. Za pušače je ubedljivo najgora opcija Francuska, gde je nivo cena ogromnih 191,1 u poređenju sa evropskim prosekom od 100 evra.

Na kraju, ako koristite javni prevoz na letovanju, i tu ćete najbolje proći u Turskoj sa cenom od 68,3 evra, dok se cene prevoza u Portugalu, Španiji i Hrvatskoj drže na oko 80 evra. Jedina zemlja u kojoj je javni prevoz skuplji od proseka EU je Francuska (112,8).