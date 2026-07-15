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Turisti koji se zbog fotografije penju na skelu iznad kanjona, sneg u oktobru i letnje temperature u novembru, kamioni koji ne poštuju zabranu prolaska, manji sukobi, saobraćajne gužve, kao i složeni i zahtevni radovi, samo su deo događaja koji su obeležili prvu godinu rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari.

Iako je obnova mosta visokog 170 i dugog 365 metara ozbiljan inženjerski poduhvat, posao pod budnim okom kanjona Tare dodatno otežavaju letnje vrućine i velika gužva koju stvaraju brojni turisti i automobili na prilaznim putevima iz pravca Pljevalja i Žabljaka. Posetioci se fotografišu i čekaju podizanje rampi kako bi nastavili put.

Obnova mosta finansira se donacijom Narodne Republike Kine vrednom 7,05 miliona evra, a radove izvodi kompanija "Shandong Luqiao Group", dok je Uprava za saobraćaj Crne Gore zadužena za kontrolu projekta. Most je izgrađen 1940. godine i nalazi se u Nacionalnom parku "Durmitor", zbog čega je ceo posao dodatno komplikovan. Sve odluke, faze radova i eventualna pomeranja skela i mehanizacije moraju da budu usaglašeni sa izvođačem, Upravom za saobraćaj, Nacionalnim parkovima, Agencijom za zaštitu životne sredine, Upravom za zaštitu kulturnih dobara i drugim nadležnim institucijama.

Dok kineski radnici rade na skelama turisti uprkos rampama i znakovima zabrane ulaze na most.

Most će biti zatvoren do jeseni

Koordinator i menadžer projekta ispred Uprave za saobraćaj Radojica Poleksić rekao je da radovi trenutno napreduju nekoliko procenata brže od planirane dinamike i da je završeno oko 60 odsto posla. Istakao je da se obnavljaju most i prilazni putevi ukupne dužine oko jednog kilometra, da je projekat izuzetno složen i zahtevan, kao i da je bilo mnogo problema koje su rešavali zajedno sa izvođačem.

Poleksić očekuje da će glavni radovi biti završeni do kraja godine, dok bi upotrebna dozvola trebalo da bude izdata do jula 2027. godine.

- Problemi se pojavljuju svakodnevno. Uglavnom su tehničke prirode i rešavamo ih kroz sastanke, pribavljanje saglasnosti i mišljenja svih nadležnih institucija. Do sada je bilo mnogo izazova u vezi sa skelom i tehničkim pitanjima, ali smo ih uspešno rešavali i verujem da ćemo tako nastaviti do kraja projekta. Najveći šok za mene bio je kada sam video turiste kako na postavljenoj skeli prave selfije i fotografišu se. To je svakodnevna pojava i praktično je nemoguće sprečiti. Iskreno, retko gde u svetu možete videti da se ovakav most obnavlja, a da su istovremeno dozvoljeni i drumski i pešački saobraćaj. Zbog lokalnog stanovništva i značaja mosta pravili smo kompromise kako bi što duže ostao u funkciji, ali smo time usporavali dinamiku radova - rekao je Poleksić.

Đurđevića Tara Foto: Shutterstock

Dodao je da su zatražili pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova, jer su kamioni uprkos zabrani prolazili preko mosta tokom sanacije stubova i lukova. Nakon uvođenja policijskih patrola stanje je znatno bolje.

Takvih situacija, kako kaže, uskoro više neće biti, jer će most biti potpuno zatvoren na oko dva i po meseca. Nada se da će vremenske prilike omogućiti izvođenje planiranih radova na kolovozu.

Poleksić je istakao da mu je kao građevinskom inženjeru velika čast što učestvuje u rekonstrukciji ovog mosta i da to smatra vrhuncem svoje karijere. Ipak, priznaje da svaki poziv sa gradilišta izaziva zebnju zbog složenosti posla. Podsetio je da i skela ima ograničenja i da na jednom njenom delu istovremeno može da boravi najviše pet osoba.

Naglasio je i da je Kina prihvatila ovaj projekat zbog istorijskih ratnih filmova snimanih na toj lokaciji. Projektom rukovodi kineska Agencija za međunarodnu ekonomsku saradnju, dok Crna Gora kontroliše kvalitet radova, izdaje građevinsku dozvolu i prateću dokumentaciju, za šta je do sada izdvojeno oko 200.000 evra.

Po završetku radova, u dogovoru sa konzervatorima, biće odlučeno da li će most dobiti dekorativnu rasvetu, a planirana je i izgradnja vidikovca na žabljačkoj strani.

Klima određuje tempo radova

Kompanija "Shandong Luqiao Group" bila je u obavezi da zaposli i crnogorske inženjere. Jedan od njih, Konstantin Dragović, rekao je da mu predstavlja veliku čast što učestvuje u ovom projektu, posebno kao pripadniku mlađe generacije koja stiče iskustvo od starijih kolega.

Istakao je da su radni dani veoma dinamični zbog stalne komunikacije sa investitorom, nadzorom, službama za zaštitu na radu i životne sredine, kao i zbog koordinacije sa meštanima.

Na pitanje koji događaj mu je ostao u najupečatljivijem sećanju, odgovorio je da je tokom prvih obustava saobraćaja čuo brojne razloge građana koji su želeli da pređu most, pa čak i objašnjenje da im "gori ručak".

- To mi je ostalo u posebnom sećanju, jer je naša želja da izađemo ljudima u susret kasnije počela da se zloupotrebljava, što je dovelo i do pojedinih sukoba. Većina građana ipak poštuje pravila, pa sada nema većih problema. Ne bih govorio o tačnim datumima, ali plan je da most ponovo bude otvoren sredinom oktobra. Ostali radovi zavisiće od vremenskih uslova, jer je klima u kanjonu Tare vrlo nepredvidiva. Prošle godine imali smo sneg u oktobru, a odmah zatim letnje temperature. Zbog toga nikada ne možemo unapred da znamo kakvo će vreme biti - rekao je Dragović.

Foto: Printscreen/Youtube/Uprava za saobraćaj Crne Gore

Na gradilištu trenutno radi oko 70 radnika izvođača i domaćih podizvođača, a taj broj će ostati isti i u nastavku radova.

Stručni nadzor obavlja kompanija "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja". Njihov inženjer Milan Krstić potvrdio je da radovi napreduju nešto brže od plana i ocenio da je reč o izuzetno zahtevnom projektu.

- Most je star 86 godina, iza sebe ima veliki saobraćaj, ratna razaranja i više sanacija, ali će posle ove rekonstrukcije moći bezbedno da služi još oko 50 godina. Koristimo savremene materijale poput karbonskih traka kako bismo povećali njegovu nosivost. Posle obnove biće uvedena ograničenja za teretni saobraćaj, jer su današnji kamioni mnogo teži nego ranije, pa će most prvenstveno ostati turistička atrakcija i biti namenjen lakšem saobraćaju. Sve će biti precizno definisano saobraćajnom signalizacijom - rekao je Krstić.

Filmske ekipe bi mogle ponovo da dođu

Tokom obilaska mosta ekipa "Vijesti" prisustvovala je jednom od brojnih sastanaka na kojima se usaglašavaju svi detalji projekta. Zbog velikog broja institucija uključenih u posao, svaka odluka zahteva dodatne konsultacije, prevod na kineski jezik i precizno definisanje nadležnosti, troškova i narednih koraka.

Posetioci, međutim, gotovo da ne primećuju složenost radova. Uprkos velikoj vrućini, most je bio pun turista koji su šetali i fotografisali se.

Par turista iz Velike Britanije rekao je da im je drago što su uspeli da obiđu most pre njegovog zatvaranja.

- Planirali smo ceo dan za ovu posetu i nismo se pokajali. Ovo je zaista impresivna građevina i trebalo bi da budete ponosni što je imate. Već smo obišli Skadarsko jezero, a planiramo da posetimo i Crno jezero - rekli su oni.

Među turistima bilo je mnogo gostiju iz Japana, Južne Koreje, Kine i drugih azijskih zemalja. Neki od njih nisu ni znali da upravo kineska kompanija izvodi rekonstrukciju mosta.

1/5 Vidi galeriju Kako izgleda obnova mosta na Đurđevića Tari Foto: Printscreen/Youtube/Uprava za saobraćaj Crne Gore

Turisti iz Španije istakli su da su u Crnu Goru došli isključivo zbog prirodnih lepota i da ih pejzaži nisu razočarali.

Iako niko od sagovornika nije pominjao filmove, most na Đurđevića Tari mogao bi ponovo da se nađe na velikom platnu. Između 1960. i 1970-ih na ovoj lokaciji snimljeni su jugoslovenski film "Most" i britansko-američki film "Sila sa Navarona", čija je radnja bila vezana za rušenje mosta.

Njegovih pet betonskih lukova, obnovljenih i sačuvanih za buduće generacije, možda će ponovo privući i filmske ekipe iz celog sveta.

Posao ide slabije, ali vlasnici lokala veruju u bolje dane

U okolini mosta posluju prodavnice suvenira, restorani, zip-lajn i drugi mali ugostiteljski i turistički objekti.

Jedan od vlasnika lokala rekao je nezvanično da broj posetilaca još nije dostigao nivo iz prethodnih godina, ali očekuje da će se to promeniti po završetku rekonstrukcije.

- Promet je opao, ali verujem da ćemo sve nadoknaditi kada radovi budu završeni. Potrebno je strpljenje, jer se saobraćaj naizmenično pušta na svaka dva sata, pa se stvaraju velike kolone i ljudi postaju nervozni. Nadamo se da će most biti završen naredne godine i da ćemo se vratiti normalnom poslovanju - rekao je on.

Dodao je da očekuje da će obnovljeni most biti još lepši i privući još više turista.

Veća obnova nije rađena od 1986. godine

Most na Đurđevića Tari građen je od 1938. do 1940. godine, a izgradilo ga je beogradsko preduzeće "Andonović". Idejno rešenje izabrano je na međunarodnom konkursu koji je 1937. raspisalo Ministarstvo građevina tadašnje Kraljevine Jugoslavije, a autor projekta bio je profesor Mijat Trojanović.

Rekonstrukcija je zvanično počela u julu prošle godine, a planirano je da traje osam meseci, s tim da se tokom zimskog perioda radovi obustavljaju zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Narodna Republika Kina i Vlada Crne Gore potpisale su sporazum o rekonstrukciji mosta još 2018. godine, dok je ugovor o donaciji novca zaključen u decembru 2020.

Poslednja veća obnova mosta izvedena je 1986. godine, kada su sanirana oštećenja koja su ugrožavala njegovu betonsku konstrukciju.

Građevinsku dozvolu za rekonstrukciju mosta Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je Upravi za saobraćaj 21. marta prošle godine.