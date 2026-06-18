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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Novom Sadu, gde je obišao radove na izgradnji Fruškogorskog koridora, kao i mosta preko Dunava kod Petrovaradina, koji predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata na trasi brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma.

- Ovo zaista divno izgleda, kilometar i sedamsto metara. Veličanstven most. I ovo su uradili Kinezi, mi ne bismo ovo mogli da izvedemo, nemamo mi tog znanja u ovom trenutku - rekao je Vučić kada je ugledao konstrukciju novog mosta preko Dunava.

Predsednik je naglasio da je ovaj projekat još jedna potvrda čeličnog prijateljstva Srbije i Kine, te je od nadležnih zatražio informacije o planiranom roku završetka radova. Odgovoreno mu je da bi most trebalo da bude završen za godinu dana, ukoliko radovi budu tekli po planu, dok je za deonicu preko Iriškog venca najavljeno da će biti okončana do kraja godine.

1/13 Vidi galeriju Vučić obilazi radove na mostu kod Petrovaradina Foto: Ilija Ilić

- Dogovarali smo se da bude do kraja godine, je li tako bilo? Sada kasnimo šest meseci. Nije problem, to su neverovatne stvari i ogromni koraci napred u budućnost, ali nije dobro svaki put narodu kažemo jedno, a onda moramo da produžimo. Bolje kažite kako stvari stoje, pa da ljudi znaju kad to da očekujemo. Pitam vas, kada otvaramo ceo Fruškogorski koridor? - pitao je Vučić, na šta je dobio odgovor da će u celini koridor biti otvoren za dve i po godine.

Ambasador Kine Li Ming poručio je da izgradnja ovog mosta predstavlja put ka daljem razvoju i prosperitetu Srbije.

- Puštanjem ove cele saobraćajnice u saobraćaj moći ćemo da kažemo da je na novi način spojena cela Srbija, ali i dalje, sa regionom. Kineski i srpski narod zajednički, ruku pod ruku, razvijaju svoje prijateljstvo i grade projekte od velikog značaja. I Kina će uvek biti najpouzdaniji i najiskreniji prijatelj Srbije - rekao je on.

1/13 Vidi galeriju Otvaranje mosta preko Dunava kod Petrovaradina Foto: Ilija Ilić

Tokom obilaska gradilišta, predsednik je ukazao na izazove sa kojima se država suočava prilikom realizacije velikih infrastrukturnih poduhvata, ističući da problemi često nastaju i zbog projektne dokumentacije, što može dovesti do pomeranja rokova.

- Dakle, nije sporno da se radi, sve je to lepo, ali često se na kraju produže rokovi završetka. Otvaramo uskoro Kuzmin-Sremska Rača, voleo bih da se završi i put do Tuzle. Ono što je važno je da to otvorimo. Otvorićemo gotovo sve do Golupca, zatim Vrba-Adrani, koji će da spoji ovaj deo od Kraljeva sa jugoistočnom stranom, prema Vrnjačkoj Banji. Kada budemo imali tako kompletiran Moravski koridor onda smo stvarno sve uradili - rekao je on.

Predsednik Vučić je rekao da uprkos ljutnji koju ne skriva zbog hiljadu stvari, ipak ne može da sakrije zanos i oduševljenje onim što vidi.

Foto: Ilija Ilić

- Toliko je lep ovaj most, a nije mi tako izgledalo prošli put. Ovo izgleda kao pravo malo arhitektonsko remek delo, čudo, a nije malo, već je kilometar i 700 metara dugačak. Spajaće Bačku sa Sremom, ali i dalje sa Mačvom, ako hoćete i Beogradom, RS i BiH. Jedan veličanstven poduhvat, i mnogo sam srećan, čestitam svim našim ljudima koji su radili na ovome, kineskim partnerima na odgovornosti i ozbiljnosti - kazao je predsednik.

Ističe da su mnogi nalazili izgovore zašto radovi kasne, ali da je važno da se ide napred.

- Ovo je dokaz ogromnog napretka Srbije. Već danas imamo mnogo više kilometara urađenih u poslednjih 12-13 godina nego u prethodnih 60 godina. Ali broj kilometara se drastično uvećava iz dana u dan, i nastavićemo da otvaramo. Bitno je da će ljudima moći da služi i za jakanje lokalne ekonomije, snaženje drugih krajeva Srbije, a ne samo Beograda i Novog Sada - rekao je predsednik.

00:22 Otvaranje mosta na Fruškogorskom koridoru Izvor: Kurir