Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas otvaranju novog železničkog mosta na reci Tamiš kod Tomaševca, a tom prilikom je istakao da su na ovom zahtevnom projektu prvi put posle mnogo godina samostalno radile domaće firme i naveo da je vrednost projekta 12,5 miliona evra.

- Čestitam vam na dobro izvedenom poslu - rekao je predsednik Vučić.

Foto: Marko Karović

Novi most biće samo železnički, i omogućiće brži protok putnika i robe u tom delu Banata i doprineti bržem i sigurnijem železničkom saobraćaju.

Most je dug 120 metara, a glavni nosač novog mosta je čelična konstrukcija koja premošćava tri raspona od po 40 metara replicirajući stari most.

Prema prethodnim najavama, ugrađeno je 500 tona konstruktivnog čelika i 2.600 kubika betona u sam most, dok će se na celoj deonici postaviti 170 tona šina i 1.800 pragova na cementom stabilizovanom nasipu u koji će biti ugrađeno 24.000 kubika materijala.

U zoni mosta se radi i regulacija korita reke Tamiš.

Postojeći železničko-drumski "Tomaševački most", izgrađen je 1880. godine i uskoro više neće biti u upotrebi. Reč je o mostu između Orlovata i Tomaševca, koji se nalazi na regionalnoj, jednokolosečnoj, neelektrifikovanoj pruzi Pančevo Glavna - Zrenjanin - Kikinda - državna granica. Planirana je i modernizacija čitave te pruge.