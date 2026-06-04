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Uredbom je potvrđeno da cena najprodavanijeg hleba u Srbiji ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara.

Vlada navodi da se mera zadržava kako bi se očuvala dostupnost osnovnih prehrambenih proizvoda svim građanima i ublažio uticaj troškova života na kućne budžete.

Kako je navedeno u saopštenju vlade, na sednici je usvojena i odluka o listi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvodima od naročitog značaja za snabdevanje tržišta,kojom je precizirano da je u okviru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda potrebno napraviti podelu na kvarljive proizvode čiji je rok trajanja do 30 dana.

Lista proizvoda odnosi se na kućnu hemiju, papirnu i kuhinjsku galanteriju, ličnu higijenu i kozmetiku, kao i pelene.
Takođe, na toj listi su i proizvodi značajni za poljoprivrednu proizvodnju: sredstva za ishranu i zaštitu bilja i oplemenjivači zemljišta.

Biznis Kurir/Blic

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