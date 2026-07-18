Kazna za klimu na pogrešnom mestu do 50.000 dinara za fizička lica

Prema rečima upravnika, za takve prekršaje predviđene su novčane kazne.

Za postavljanje klima-uređaja suprotno propisima fizička lica mogu biti kažnjena sa 25.000 do 50.000 dinara. Osim toga izdaje se i nalog za izmeštanje uređaja, pa vlasnici na kraju montažu plaćaju dva puta. Za pravna lica kazna je 100.000 dinara.