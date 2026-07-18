Uskoro ćete morati da sklonite spoljnu jedinicu klime, zabranjeno je i širenje veša! Zakon dao jasne smernice – poznato kada vam ističe rok za premeštanje
Spoljne jedinice klima-uređaja koje se nalaze na uličnim delovima fasada moraće da budu uklonjene i premeštene na za to predviđena mesta, dok za većinu stambenih zajednica rok ističe 2033. godine.
Prema propisima, klima-uređaji ne bi trebalo da budu postavljeni tako da kondenz kaplje na prolaznike ili susede.
Profesionalni upravnik zgrada Dejan Vujičić naveo je da bi vlasnici stanova trebalo da kondenz uvedu u stan ili na terasu, gde može da se sakuplja na bezbedan način.
Iz Sekretarijata za komunalne i stambene poslove navode da su građani dužni da uklone klima-uređaje sa uličnih delova fasada i postave ih na raspoložive pozicije, kao što su lođe, ravni krovovi, bočne ili zadnje fasade.
Prema izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, nove zgrade trebalo bi da se projektuju tako da spoljne jedinice klima-uređaja ne budu na uličnoj fasadi, već na predviđenim mestima.
Zabranjeno je i da se na spoljnim delovima zgrade okrenutim ka ulici ili trgu suši veš, drže posteljina, tepisi ili drugi predmeti kojima se narušava izgled zgrade.
Kazna za klimu na pogrešnom mestu do 50.000 dinara za fizička lica
Prema rečima upravnika, za takve prekršaje predviđene su novčane kazne.
Za postavljanje klima-uređaja suprotno propisima fizička lica mogu biti kažnjena sa 25.000 do 50.000 dinara. Osim toga izdaje se i nalog za izmeštanje uređaja, pa vlasnici na kraju montažu plaćaju dva puta. Za pravna lica kazna je 100.000 dinara.
Rok za uklanjanje
Rok za uklanjanje spoljnih jedinica klima-uređaja sa zgrada u državnoj svojini istekao je u avgustu prošle godine.
Za vlasnike zgrada i posebnih delova objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenoj okolini rok je pet godina, odnosno do 2028. godine.
Za ostale stambene zajednice rok je deset godina od izmena zakona iz 2023. godine, što znači da bi posao trebalo da bude završen do 2033. godine.
Kurir.rs/RINA/Blic