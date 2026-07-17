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Korišćenje klima-uređaja u automobilima postaje posebno rizično kada se uključi funkcija recirkulacije vazduha, upozorava doktorka Kristabel Akinola na svom Instagram profilu.

To dugme, koje iznova koristi isti vazduh unutar vozila umesto da dovodi svež vazduh spolja, može izazvati ozbiljne posledice ako ostane predugo aktivirano. Iako ova funkcija pomaže u bržem hlađenju automobila, smanjuje potrošnju goriva i sprečava ulazak izduvnih gasova iz spoljašnje sredine, njeno prekomerno korišćenje dovodi do opasnog nakupljanja ugljen-dioksida u kabini.

Zamalo tragičan epilog za petočlanu porodicu

Doktorka Akinola navodi slučaj petočlane porodice koja je umalo izgubila život jer je jedno dete, pre polaska na put, slučajno pritisnulo dugme za recirkulaciju. Tokom vožnje, svi putnici su postepeno gubili svest, a otac je u trenutku nesvestice sleteo sa puta u jarak.

Recirkulacija vazduha u vozilu nosi višestruke i ozbiljne rizike:

Značajno povećava koncentraciju ugljen-dioksida.

Smanjuje nivo kiseonika u kabini.

Ubrzava pojavu umora i pospanosti.

Usporava vreme reakcije vozača.

Napomena: Rizik se drastično povećava sa većim brojem putnika u automobilu.

Šta kažu istraživanja i na šta treba obratiti pažnju?

Studija objavljena u časopisu Environmental Science and Pollution Research pokazuje da recirkulacija vazduha ne bi trebalo da traje duže od 20 minuta, posebno u vozilima u kojima se nalazi više putnika. Moderni automobili često imaju sisteme koji automatski detektuju kvalitet vazduha i samostalno regulišu recirkulaciju, ali vozači ipak moraju ostati oprezni i svesni funkcija koje su uključene.

Ukoliko tokom vožnje primetite sledeće znakove, vreme je da odmah reagujete:

Prozori počinju da se magle.

Osećate iznenadni i neobjašnjivi umor.

To su jasni signali da je krajnje vreme da proverite aktivne funkcije vašeg klima-uređaja, isključite recirkulaciju i pustite svež vazduh u kabinu.