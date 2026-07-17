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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je gostujući na Radio televiziji Srbije da danas u Vašingtonu počinje strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u kojem će energetika biti jedna od važnijih oblasti saradnje, sa fokusom na jačanje regionalne energetske bezbednosti, razvoj strateških projekata i unapređenje partnerstva sa američkim kompanijama.

- Postoji mnogo prostora da učvrstimo saradnju sa SAD koja je za nas veoma važna. Veliki broj američkih investitora i kompanija sa iskustvom, znanjem i tehnologijama mogu da nam pomognu u jačanju energetske infrastrukture u decenijama koje dolaze. Ova generacija ima priliku da u narednih pet do deset godina završi ključne projekte važne za sledećih sedam ili osam decenija kako bismo obezbedili dovoljno energije - istakla je ministarka.

Kako je navela, teme razgovora obuhvatiće nove izvore energije, realizaciju projekta reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, unapređenje gasne infrastrukture, razvoj geotermalne energije, kao i tehničku saradnju u razmatranju mogućnosti za razvoj nuklearnog programa u Srbiji.

Govoreći o situaciji u vezi sa NIS-om, ministarka je istakla da se Srbija već 18 meseci suočava sa izazovima zbog toga što se NIS našao pod američkim sankcijama. Naglasila je da država ni građani za to nisu krivi i da je cilj očuvanje sigurnog snabdevanja bez poremećaja na tržištu.

- Za nas je važno da jačamo naše rezerve, duplirali smo ih u poslednje tri godine i nastavićemo da nadgledamo snabdevenost tržišta i da se borimo sa povećanjem cena. Naš budžet trpi, akcize su smanjene za 20 odsto a naše je da čuvamo stabilnost snabdevanja i da donosimo odluke koje to neće ugroziti. Sve što je izvan mogućnosti našeg odlučivanja, poput odnosa SAD i Rusije, na to ne možemo da utičemo ali ćemo čuvati našu poziciju i dobre odnose sa obe strane - rekla je ona.

Izrazila je nadu da će američki partneri imati razumevanja za situaciju u Srbiji i potrebu da rafinerija nafte u Pančevu nastavi da radi u uslovima rasta cena sirove nafte i otežanih transportnih ruta zbog sukoba na Bliskom istoku.

Govoreći o promeni vlasničke strukture u NIS-u, ministarka je navela da je Srbija postigla sporazum između akcionara sa MOL-om, pod pretpostavkom da preuzmu većinsko vlasništvo u kompaniji.

Govoreći o saradnji sa Rumunijom, Đedović Handanović je podsetila da je juče u Bukureštu potpisan Memorandum o razumevanju između Srbije i Rumunije o razmeni informacija radi realizacije projekta RHE Đerdap 3. Ministarka je istakla da se radi o važnom koraku za jedan od najvećih energetskih projekata u Evropi.

- Veliku stvar smo završili juče u Bukureštu potpisivanjem Memoranduma o razumevanju u vezi sa razmenom informacija radi realizacije projekta RHE Đerdap 3. Dugo smo razgovarali sa rumunskom stranom i tokom prethodne dve i po godine delili sve analize, informacije i scenarije u okviru osnova za Prethodnu studiju opravdanosti. Rumunija je želela da se detaljnije upozna sa projektom i vodimo aktivan dijalog sa njima. Političke okolnosti u toj zemlji bile su promenljive, a o projektu sam razgovarala sa trojicom ministara energetike. Juče je memorandum potpisan sa premijerom Ilieom Boložanom, koji je i vršilac dužnosti ministra energetike - rekla je ona.

Prema njenim rečima, RHE Đerdap 3 ima potencijal da postane najveća reverzibilna hidroelektrana u Evropi, sa kapacitetom između 1.200 i 2.400 MW, dok Srbija trenutno razmatra varijantu od 1.800 megavata.

- Reč je o projektu koji će omogućiti skladištenje energije kada ima viška, kao i njeno korišćenje kada je najpotrebnija. To predstavlja dodatnu energetsku sigurnost u eri električne energije koja predstoji - naglasila je ministarka.

Ona je dodala da Srbija i Rumunija imaju odlične političke i ekonomske odnose, kao i dugu tradiciju saradnje u energetici podsetivši da dve zemlje od 1963. godine zajednički razvijaju i upravljaju hidroenergetskim sistemom Đerdap 1 i Đerdap 2.

Govoreći o daljoj realizaciji projekta, Đedović Handanović je navela da sledi usvajanje Prethodne studije opravdanosti, završetak Generalnog projekta i izrada Strateške procene uticaja na životnu sredinu.

Ministarka je dodala da će u okviru Sporazuma o strateškoj saradnji Srbije i SAD u sektoru energetike biti izabran partner, na osnovu sprovedenog javnog poziva, sa kojim će se ući u dalje pregovore i započeti rad na pripremi tehničke dokumentacije.

Istakla je da Srbija ostaje otvorena za mogućnost uključivanja Rumunije u projekat ukoliko za to bude postojalo interesovanje.

- Otvoreni smo za razgovore sa rumunskom stranom kao i da nastavimo da radimo na projektima koji će obezbediti energetsku sigurnost u decenijama koje dolaze - rekla je Đedović Handanović.