U užurbanom ritmu svakodnevnog života, sve više potrošača traži praktična rešenja koja im štede vreme i olakšavaju organizaciju domaćinstva. Upravo na tu potrebu Bosch odgovara ponudom XXL frižidera u okviru kampanje #LikeABosch – modeli frižidera koji donose više prostora, veću fleksibilnost i bolju preglednost namirnica.

Osnovna prednost Bosch XXL frižidera ogleda se u njihovim dimenzijama. Dok standardni frižideri imaju širinu od 60 centimetara, Bosch XXL modeli dolaze u širinama od 70 i 86 centimetara. Ta razlika u praksi znači znatno veću zapreminu, tako da u frižider može stati kompletna nedeljna kupovina, ali i velike posude i plehovi, što ga čini idealnim rešenjem za porodice i sve one koji vole da kuvaju ili često dočekuju goste.

Pored većeg kapaciteta, ovi modeli omogućavaju i bolju organizaciju hrane. Zahvaljujući Flex interior opciji, police na vratima mogu se premeštati i prilagođavati potrebama korisnika. Na taj način namirnice su uvek pregledne, smanjuje se bacanje hrane i potreba za čestim odlascima u kupovinu, što doprinosi održivijem načinu života.

Još jedna značajna karakteristika je PerfectFit dizajn: vrata se otvaraju na tačno 90 stepeni, bez pomeranja u stranu. To znači da frižider može biti postavljen direktno uz zid ili u nišu kuhinjskih elemenata, bez gubitka prostora - praktično rešenje i za moderne stanove u kojima svaki centimetar ima svoju ulogu.