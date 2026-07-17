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Od obične livade do najvećeg gradilišta u ovom delu Evrope, Surčin je doživeo građevinsku transformaciju za samo dve i po godine. Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali podelio je na svom Instagram profilu neverovatne fotografije "nekad i sad", koje najbolje svedoče o brzini i ogromnom obimu radova u Surčinu. Na prostoru gde do skoro nije bilo ničega, danas ubrzano niču Nacionalni fudbalski stadion, moderni Ekspo kompleks, hotel i nova infrastruktura. Kako je ministar istakao, ovi kadrovi su najjasniji dokaz onoga što se može postići kada se jasan plan i vredan rad pretoče u dela.

- Dve fotografije. Isto mesto. Razlika tek oko dve i po godine.

Zaista slika ponekad govori više od hiljadu reči. Za dve i po godine, prostor koji je nekada bio samo livada, postao je najveće gradilište u ovom delu Evrope.

Danas u Surčinu, iz dana u dan, pred našim očima niče velelepni Nacionalni fudbalski stadion, EXPO kompleks, EXPO selo, hotel, ali i sva neophodna prateća saobraćajna i komunalna infrastruktura. Ono što je do skoro bila prazna površina, postaje moderan kompleks koji će ugostiti ceo sve i ostaviti trajno nasleđe za naše građane.

Ove dve fotografije najbolje pokazuju koliko može da se uradi kada postoji jasan plan, vredan rad i posvećenost da se obećanja pretvore u dela.

Svaki novi objekat, svaki metar izgrađene infrastrukture i svaki završen posao korak su bliže cilju - da Srbija 2027. godine bude domaćin Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO.

Rezultati se najbolje vide na terenu, a ovo je dokaz da sve možemo da ostvarimo kada posvećeno radimo i kada se borimo za još bolju i lepšu Srbiju - napisao je ministar.