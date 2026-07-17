Afrička kuga hara, ali meso ne poskupljuje! Mesari otkrili kakve su cene prasetine, kulena i čvaraka - Evo šta se najviše kupuje
Alarmantni podaci stižu iz Srbije kada je reč o širenju afričke kuge svinja. Najnovije informacije pokazuju da će kod Sremske Mitrovice biti eutanazirano još oko 500 svinja, dok je u Rumi proglašena vanredna situacija. Ipak, kako je za Kurir televiziju potvrdio ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, nema mesta panici - država je uvela strože mere i pojačane kontrole, a iz Privredne komore Srbije poručuju da se ne očekuje poskupljenje svinjskog mesa.
Kakvo je stanje u mesarama na beogradskim pijacama i šta kažu mesari, za emisiju "Redakcija", proverio je Pavle Ivković - novinar Kurira.
- Ovog jutra nalazimo se na Cvetkovoj pijaci u Beogradu, gde se prodavci polako pripremaju za početak radnog dana. Mesare su još uglavnom zatvorene, a trenutno radi samo jedna. Odmah na početku možemo da prenesemo informaciju koja će obradovati građane - cene mesa za sada nisu povećane, što je prethodno potvrdio i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić za naš program - rekao je Ivković.
Da li su cene ostale iste, šta se najviše kupuje i postoji li mogućnost novih poskupljenja, proverila je ekipa Kurir televizije.
Cene mesa za sada stabilne
Prodavac je otkrio kakva je trenutna potražnja za mesom i od čega najviše zavise razlike u cenama kod različitih prodavaca.
- Za sada su cene iste i nadamo se da tako neće doći do povećanja. Građani najviše kupuju pečenje, odnosno prasetinu i jagnjetinu, ali ljudi često uzimaju i manje količine, od pola kilograma do kilograma, koliko im je potrebno za ručak. Kod nas je kilogram prasetine 2.100 dinara, a kilogram jagnjetine 2.800 dinara. Cene mesa se dosta razlikuju od prodavnice do prodavnice. Negde je kilogram prasetine 4.000 dinara, negde 3.000, a kod nas 2.100, i to zavisi od dobavljača, odnosno nabavne cene, ali i od toga koliko se ko ugradi u cenu. Mi smo novi u ovom poslu i trudimo se da cene budu nešto niže kako bismo privukli kupce - rekao je sagovornik.
Kada pogledamo ostale proizvode, kilogram slanine je 1.350 dinara, pečenice 1.600, suvog vrata 1.600, kulena 1.700 dinara. Koji proizvod je najskuplji, za jutarnji program Kurir televizije, naveo je:
- Domaći kulen ima najveću cenu, jer je u pitanju domaća proizvodnja i kvalitetniji proizvod. Što se tiče čvaraka, oni već duže vreme drže visoku cenu. Kod nas su duvan čvarci 1.600 dinara, a obični 1.300, upravo zbog uzgoja svinja. Danas su uglavnom svinje sa farmi i imaju manje masnoće. Nekada smo imali domaće svinje koje su bile mnogo masnije, pa je bilo više čvaraka. Mislim da ne postoji mogućnost da cena čvaraka u budućnosti padnu. Nekada su bili mnogo jeftiniji upravo zato što je bilo više domaćih, masnijih svinja - za emisiju "Redakcija", objasnio je sagovornik.
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