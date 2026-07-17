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Alarmantni podaci stižu iz Srbije kada je reč o širenju afričke kuge svinja. Najnovije informacije pokazuju da će kod Sremske Mitrovice biti eutanazirano još oko 500 svinja, dok je u Rumi proglašena vanredna situacija. Ipak, kako je za Kurir televiziju potvrdio ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, nema mesta panici - država je uvela strože mere i pojačane kontrole, a iz Privredne komore Srbije poručuju da se ne očekuje poskupljenje svinjskog mesa.

Kakvo je stanje u mesarama na beogradskim pijacama i šta kažu mesari, za emisiju "Redakcija", proverio je Pavle Ivković - novinar Kurira.

- Ovog jutra nalazimo se na Cvetkovoj pijaci u Beogradu, gde se prodavci polako pripremaju za početak radnog dana. Mesare su još uglavnom zatvorene, a trenutno radi samo jedna. Odmah na početku možemo da prenesemo informaciju koja će obradovati građane - cene mesa za sada nisu povećane, što je prethodno potvrdio i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić za naš program - rekao je Ivković.

Foto: Kurir Televizija

Da li su cene ostale iste, šta se najviše kupuje i postoji li mogućnost novih poskupljenja, proverila je ekipa Kurir televizije.

Cene mesa za sada stabilne

Prodavac je otkrio kakva je trenutna potražnja za mesom i od čega najviše zavise razlike u cenama kod različitih prodavaca.

- Za sada su cene iste i nadamo se da tako neće doći do povećanja. Građani najviše kupuju pečenje, odnosno prasetinu i jagnjetinu, ali ljudi često uzimaju i manje količine, od pola kilograma do kilograma, koliko im je potrebno za ručak. Kod nas je kilogram prasetine 2.100 dinara, a kilogram jagnjetine 2.800 dinara. Cene mesa se dosta razlikuju od prodavnice do prodavnice. Negde je kilogram prasetine 4.000 dinara, negde 3.000, a kod nas 2.100, i to zavisi od dobavljača, odnosno nabavne cene, ali i od toga koliko se ko ugradi u cenu. Mi smo novi u ovom poslu i trudimo se da cene budu nešto niže kako bismo privukli kupce - rekao je sagovornik.

1/3 Vidi galeriju Cene mesa na pijacama u Beogradu Foto: Kurir Televizija

Kada pogledamo ostale proizvode, kilogram slanine je 1.350 dinara, pečenice 1.600, suvog vrata 1.600, kulena 1.700 dinara. Koji proizvod je najskuplji, za jutarnji program Kurir televizije, naveo je:

- Domaći kulen ima najveću cenu, jer je u pitanju domaća proizvodnja i kvalitetniji proizvod. Što se tiče čvaraka, oni već duže vreme drže visoku cenu. Kod nas su duvan čvarci 1.600 dinara, a obični 1.300, upravo zbog uzgoja svinja. Danas su uglavnom svinje sa farmi i imaju manje masnoće. Nekada smo imali domaće svinje koje su bile mnogo masnije, pa je bilo više čvaraka. Mislim da ne postoji mogućnost da cena čvaraka u budućnosti padnu. Nekada su bili mnogo jeftiniji upravo zato što je bilo više domaćih, masnijih svinja - za emisiju "Redakcija", objasnio je sagovornik.

02:04 Afrička kuga hara, ali meso ne poskupljuje! Mesari otkrili kakve su cene prasetine, kulena i čvaraka - Evo šta se najviše kupuje Izvor: Kurir televizija

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