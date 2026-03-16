Nestašica stoke, bolesti koje pogađaju životinje i povećana potražnja doveli su do rasta cena mesa širom Evrope, a u pojedinim zemljama poskupljenje dostiže i do 20 odsto. Sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije Nenad Budimović izjavio je za RTS da se u Srbiji u narednim mesecima ne očekuje pad cena mesa, ali da je ponuda trenutno stabilna.

Govoreći za RTS, Budimović je naveo da u Srbiji trenutno nema značajnijeg poskupljenja mesa i da tržište raspolaže dovoljnom ponudom, ali je ukazao na nesklad između cena u primarnoj proizvodnji i onih u maloprodaji.

- Cena mesa nije porasla, ponuda je dobra. Mi imamo tu malo neusaglašene stavove između primarne proizvodnje i maloprodaje, gde u primarnoj proizvodnji kod farmera pada cena žive vage, što kažu, a u trgovinama se to još uvek ne primećuje - kaže Budimović.

On je istakao da je situacija na evropskom tržištu drugačija i da je u poslednjih godinu dana zabeležen izražen rast cena mesa.

- Ako pričamo o Evropi, poslednjih godinu dana prisutan je trend porasta cena. Razlog je manji broj grla stoke, bolesti koje se javljaju kod životinja i jednostavno cena je viša - objašnjava Budimović.

Prema njegovim rečima, u Evropi se godišnje proizvede oko 45 miliona tona različitih vrsta mesa, a cene su u pojedinim slučajevima i dva do tri puta više nego u Srbiji.

Razlike između otkupnih i maloprodajnih cena

Budimović navodi da se cene mesa u Srbiji razlikuju u zavisnosti od regiona i obima trgovine.

- Nije isto kada se trguje sa 100 tovljenika ili se kupuje na manjem broju - navodi Budimović.

Dodaje da su razlike između cena u primarnoj proizvodnji i onih u prodaji potrošačima prilično velike.

- To je ta specifična situacija kod nas da u primarnoj proizvodnji imamo niske cene, a u trgovinama se to ne vidi - kaže Budimović.

Kako objašnjava, na formiranje cena utiče više faktora, kvalitet proizvoda, količina koja se prodaje, ali i zarada učesnika u trgovinskom lancu.

- Tu je prvo reč o kvalitetu, o količini koja se prodaje. Sve to utiče na cenu i naravno ono što se zove zarada kod krajnjeg u tom lancu – to su trgovci - objašnjava Budimović.

Srednji proizvođači najotporniji na tržišne promene

Prema njegovim rečima, značajan deo stočarske proizvodnje u Srbiji dolazi sa gazdinstava srednje veličine, koja se najlakše prilagođavaju promenama na tržištu.

- Taj srednji sloj je najpristupačniji za adaptaciju, najfleksibilniji za adaptaciju na tržištu - ističe Budimović.

On dodaje da i mali proizvođači imaju važnu ulogu u sektoru, jer od stočarstva živi veliki broj porodica.

- Mali proizvođači moraju da imaju svoje mesto, zato što veliki broj porodica živi od toga. Oni proizvode za sebe sa nekim blagim tržišnim viškovima - kaže Budimović.

Ugovori sa kupcima kao rešenje

Jedan od načina za stabilizaciju tržišta jeste sklapanje jasnih ugovora između proizvođača i prerađivača, smatra Budimović.

- Ako proizvođač ima ugovor, tačno zna koliko životinja treba da isporuči, kada i po kojoj ceni - objašnjava Budimović.

Bolesti životinja veliki rizik za tržište

Veliki izazov za sektor predstavlja i pojava bolesti kod životinja, koje utiču na globalnu trgovinu mesom.

- To je zaista jedna pošast koja se javlja poslednjih godinu dana. Evo imamo afričku kugu svinja u celom svetu - kaže Budimović.

Podseća i da je Kina, zbog ove bolesti, odlučila da tri godine ne uvozi proizvode od svinjskog mesa nakon poslednjeg registrovanog slučaja.

Prostor za izvoz prerađevina

Budimović smatra da Srbija treba više da se usmeri na proizvodnju i izvoz mesnih proizvoda sa većom dodatom vrednošću, koji imaju dobru potražnju i na domaćem i na stranom tržištu.

- Mi treba da razmišljamo o proizvodima od mesa koji su termički obrađeni i oni kvalitetni, tipa kulena i tih polutrajnih proizvoda. To je tražena roba - navodi Budimović.

Kada je reč o očekivanjima za naredni period, Budimović ne veruje da će doći do značajnijeg pojeftinjenja mesa.

- Pada cena ne verujem da će biti, ali mislim da bi bilo dobro za potrošače da ove cene ostanu. To bi bilo optimalno - zaključuje Budimović.