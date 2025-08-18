Žena je obazriva prilikom kupovine mesa u radnji jer je trovanje hranom najčešće u letnjim mesecima

Slušaj vest

Ponovo je došlo do povećanja cena mesa, naročito junetine. Cena tovnih svinja trenutno je stabilna, a kakve su prognoze i šta se može očekivati u narednom periodu istraživala je Kurir televizija.

Novinarka Kurira Aleksandra Dražić potvrdila je da se na teritoriji Sremske Mitrovice već neko vreme praktikuju stočne pijace na koje nije dozvoljen ulaz ljudima koji nisu iz samog domaćinstva ili nisu veterinari.

Cene na stočnim pijacama Foto: Shutterstock, Ilustracija

Radoslav Panić, stočar i načelnik uprave za poljoprivredu istakao je da afrička kuga svinja utiče na cenu samog mesa, te govorio o njenom daljem stanju:

- Cena tovljenika je negde oko 250 dinara, u prethodnom periodu ministarstvo je donelo zaštitnu cenu, ta cena varira od cene od 250 do 280 dinara, sve zavisi od ponude i potražnje na tržištu. Kuga utiče, a mi na teritoriji naše opštine trenutno imamo samo dva zabeležena slučaja.

O ceni govedine rekao je:

CENA JUNETINE I SVINJSKOG MESA OTIŠLA U NEBESA! Za prosečan odlazak u mesaru sada je potrebno izdvojiti mnogo više, a sve zbog porasta koji i uzgajivači plaćaju Izvor: Kurir televizija

- Cena govedine je od proleća ove godine, sa oko tri evra sad dostigla do četiri, mada nešto ima trgovine i preko četiri evra. Mislim da to nisu bili uzroci ponude i potražnje, jednostavno uzroci su pojave određenih zaraznih bolesti u zemljama Evropske unije, stoga nema uvoza goveđeg mesa i onda je došlo malo do skoka cena.

Iz Novog Pazara javio se Emir Ličina, koji je govorio o situaciji na tamošnjem terenu.

- Dok sam čekao uključenje u ovoj mesari primetio sam da dosta ljudi ulazi i kupuje proizvode, ne odustaje se od mesa, ali cene jesu porasle.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs