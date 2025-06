- Telad SM rase telesne mase do 160 kilograma bila su skuplja na pijaci žive stoke u Vranju, gde je dominirao iznos od 720 din/kg. Rast otkupne cene tovnih bikova SM rase težine iznad 500 kilograma evidentiran je u klanicama na području podrinjskog regiona, gde je dominirao iznos od čak 450 din/kg - prenosi STIPS u novom izveštaju.

Otkupna cena tovne junadi teže od 480 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području južnobanatskog regiona, a dominirao je iznos od 380 din/kg. Dominantna cena tovne junadi i kategoriji od 350 do 480 kilograma iznosila je 530 din/kg tokom poslednje sedmice maja na pijaci žive stoke u Požarevcu. Klaničari sa područja jablaničkog regiona otkupljivali su protekle sedmice tovne bikove težine iznad 500 kilograma po dominantnoj ceni od 400 din/kg i krave za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 240 din/kg .

Rast cena obe kategorije tovnih svinja

Rast prodajnih cena obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje zabeležen je na pijaci žive stoke u Kraljevu. Za tovne svinje su kupci, u zavisnosti od kategorije, trebali da izdvoje od 220 do 250 din/kg , dok je u kategoriji krmača za klanje dominirao iznos od 160 din/kg .

- Uprkos prosečnoj ponudi tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u klanicama na području južnobanatskog regiona evidentiran je rast otkupne cene na dominantnih 210 din/kg protekle sedmice. Pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma zabeležen je u klanicama na području mačvanskog regiona.