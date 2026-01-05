Slušaj vest

Profesor Veljko Mijušković objašnjava da rast minimalne zarade najpre osete oni sa nižim primanjima.

"Kada raste minimalac, imate uticaj na medijalnu zaradu, a prvi efekat osete oni sa nižim primanjima", ističe Mijušković za RTS.

Sa druge strane, prosečna zarada, kako navodi, u većoj meri zavisi od kretanja u sektorima sa većom dodatom vrednošću.

"Rast minimalca povećava medijalnu zaradu, ali nema toliko direktan uticaj na prosečnu zaradu. Na prosečnu zaradu će veći uticaj ostvarivati ovi sektori sa većom dodatom vrednošću. Znači, neka vrsta indirektnog uticaja je tu prisutna", objašnjava Mijušković.

Rast prosečne plate

Prema procenama, prosečna plata u decembru će dostići iznos od oko 1.000 evra. Na pitanje koliku prosečnu zaradu očekuje tokom 2026. godine, Mijušković kaže da to zavisi od dosta faktora.

"Uzimajući u obzir neke umerene projekcije, moja pretpostavka je da to može da bude od šest do osam odsto. Tako da možemo očekivati neki rast na 1.060 do 1.080 evra uz faktore stabilnosti da se u ekonomiji ništa specijalno ne dešava i da nema eksternih šokova. Sve što budemo ostvarili preko toga je svakako dobro i može se tumačiti kao uspeh nacionalne ekonomije", navodi Mijušković.

Plate kod privatnika

Profesor Mijušković objašnjava da rast plata u javnom sektoru utiče i na porast zarada kod privatnika.

"Utiče na indirektan način. Zašto? Kada dođe do tog skoka zarada, jednostavno pul radnika na tržištu je isti i oni na neki način očekuju da privatni poslodavac koliko-toliko to prati iz prostog razloga što često možemo videti da u nekim segmentima postoji deficit radne snage", dodaje Mijušković.

Ukazuje da će se to najpre odraziti na uslužne delatnosti i na manje gradove, odnosno manje sredine gde nema previše radne snage.

"Ono gde će se manje osetiti vezano je za neki izvozni sektor, a sa druge strane, za neke sredine koje su veće, odnosno gde je konkurencija u smislu ponude radne snage veća. Tako da ne možemo govoriti o direktnom uticaju, ali indirektni uticaj svakako postoji", poručuje Mijušković.

Hoće li nam novčanici biti puniji

Narodna banka očekuje da će inflacija biti oko 3,7 posto, odnosno negde u tom rasponu između tri i četiri odsto. Na pitanje koliko će nam novčanici biti puniji, Mijušković kaže da, iako će plate porasti, najveći deo toga će odlaziti na troškove.

"Umerena procena da ćemo imati šest do osam odsto rast nominalnih plata, uzmimo prosek, znači sedam posto neka bude rast nominalne plate i uzmimo da je inflacija između tri i četiri posto, to je tri posto realnog povećanja. To je relativno skromno, ali jeste jedan inkrementalni rast. Znači, rast koji omogućava možda neki blagi dodatak štednji, ali najveći deo toga će i dalje odlaziti na troškove", dodaje Mijušković.

Naglašava da su to troškovi života.

"Bitno je, naravno, da postoji ta vrsta kontinuiteta. Uvek treba težiti ka boljem. Bilo bi nezgodno ako bi ove performanse bile lošije. Ovde je saldo, odnosno razlika, i dalje pozitivna", poručuje Mijušković.