Nemački gigant gasi fabriku nakon 90 godina rada: Evo šta će nići na njenom mestu i šta je cilj strategije
Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, očekuje se da će poslednje vozilo sići sa proizvodne trake u fabrici u Drezdenu u utorak. Ova odluka je deo šire Folksvagenove strategije smanjenja troškova, sa posebnim fokusom na poslovanje u Nemačkoj.
Prošle godine, kompanija je objavila planove za smanjenje 35.000 radnih mesta. Folksvagen je naveo nekoliko faktora koji doprinose njegovim finansijskim izazovima, uključujući slabu potražnju na kineskom tržištu i nedavne promene u trgovinskoj politici SAD. Ovi događaji su dodatno pritisnuli ekonomske izglede kompanije.
Nemački gigant Folksvagen planira da svoju fabriku u Drezdenu pretvori u inovacioni kampus. Inicijativa okuplja Folksvagen grupu, pokrajinu Saksoniju i Tehnički univerzitet u Drezdenu (TU Drezden).
Fabrika, poznata kao Transparentna fabrika, biće prenamenjena kako bi se fokusirala na veštačku inteligenciju, robotiku, mikroelektroniku i dizajn čipova.
Prema planu, TU Drezden će preuzeti skoro polovinu prostora. Folksvagen i univerzitet planiraju da investiraju više od 50 miliona evra (58,3 miliona dolara) tokom narednih sedam godina.
Kurir Biznis/Kamatica