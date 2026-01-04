Slušaj vest

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, očekuje se da će poslednje vozilo sići ​​sa proizvodne trake u fabrici u Drezdenu u utorak. Ova odluka je deo šire Folksvagenove strategije smanjenja troškova, sa posebnim fokusom na poslovanje u Nemačkoj.

Prošle godine, kompanija je objavila planove za smanjenje 35.000 radnih mesta. Folksvagen je naveo nekoliko faktora koji doprinose njegovim finansijskim izazovima, uključujući slabu potražnju na kineskom tržištu i nedavne promene u trgovinskoj politici SAD. Ovi događaji su dodatno pritisnuli ekonomske izglede kompanije.

Nemački gigant Folksvagen planira da svoju fabriku u Drezdenu pretvori u inovacioni kampus. Inicijativa okuplja Folksvagen grupu, pokrajinu Saksoniju i Tehnički univerzitet u Drezdenu (TU Drezden).

Fabrika, poznata kao Transparentna fabrika, biće prenamenjena kako bi se fokusirala na veštačku inteligenciju, robotiku, mikroelektroniku i dizajn čipova.

Prema planu, TU Drezden će preuzeti skoro polovinu prostora. Folksvagen i univerzitet planiraju da investiraju više od 50 miliona evra (58,3 miliona dolara) tokom narednih sedam godina.