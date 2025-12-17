Slušaj vest

Iako je sezona slava već u punom jeku, upravo Nikoljdan, koji se obeležava 19. decembra, tradicionalno okuplja najveći broj gostiju i nosi najveće troškove. Kako ova slava pada usred Božićnog posta, u većini domova trpeza je posna, ali praksa pokazuje da to ne znači i - jeftina. Naprotiv.

Posna slava, ali ne i povoljna

Na pijacama i u marketima u Sremskoj Mitrovici ovih dana najveća je potražnja za ribom, koja je osnov slavske trpeze za Nikoljdan. Cene se razlikuju u zavisnosti od vrste i mesta kupovine.

U ribarnici "Smuđarak“, kilogram šarana, koji tradicionalno dominira slavskim jelovnicima, trenutno košta 650 dinara. Kupcima je dostupna i druga rečna riba, po sledećim cenama:

Babuška (bela riba) – 300 dinara/kg

Tostolobik – 450 dinara/kg

Som – 900 dinara/kg

Amur – 500 dinara/kg

Smuđ – 1.200 dinara/kg (ista cena kao i prošle godine)

Usluga čišćenja ribe dodatno se naplaćuje 50 dinara po kilogramu.

Kako kažu u ribarnici, potražnja je očekivana.

- Šaran je najtraženija riba tokom posta, dok je tostolobik odmah iza njega po prodaji. Promet je sličan prethodnim godinama – oni koji poste kupuju redovno, a riba je nezaobilazna i za slavske trpeze i porodična okupljanja - navode u "Smuđarku“.

Ima i mrsnih trpeza

Iako je Nikoljdan posna slava, deo domaćina i dalje služi mrsnu hranu. U pečenjarama u gradu i okolini praseće pečenje se prodaje po cenama od 2.200 do 2.500 dinara po kilogramu, dok je jagnjetina skuplja – od 3.000 do 3.500 dinara.

Ako se meso kupuje sirovo, cene u mesarama su sledeće:

svinjetina: 600–750 din/kg

jagnjetina: 1.000–1.200 din/kg

piletina: 250–350 din/kg

Traženo je i roštiljsko meso – ćevapi i pljeskavice koštaju oko 700–800 dinara, dok su kobasice 550–650 dinara po kilogramu.

Iz pečenjara poručuju da mesa još ima, ali savetuju pravovremene rezervacije, jer se slobodni termini brzo popunjavaju kako se bliži 19. decembar.

Piće – od osnovnog do "za goste"

Ni slavska trpeza ne prolazi bez pića.

Gazirani sokovi (1,5 l): 130–150 dinara

Sokovi (2 l): do 180 dinara

Negazirani sokovi: 100–250 dinara

Mineralna voda (1,75 l): 60–80 dinara

Kada je reč o vinu i rakiji, raspon cena je ogroman – vino se može naći već od 300 dinara, ali i za nekoliko hiljada, dok rakija ide od 600 dinara po litru, pa naviše.

Pivo je među povoljnijim opcijama – limenka od pola litra košta od 60 do 200 dinara, a najčešće kupovana piva su u rasponu 80–100 dinara.

Koliko na kraju košta slava?

U Sremskoj Mitrovici, kao i širom Srbije, cena slave najviše zavisi od broja gostiju i izbora namirnica. Skromnija trpeza može se organizovati uz nekoliko desetina hiljada dinara, dok veće slave lako prelaze i nekoliko stotina evra.

Ipak, mnogi domaćini kažu da slava nije samo trošak, već prilika da se porodica i prijatelji okupe – pa se, uprkos cenama, trpeza i dalje puni „da ničega ne zafali“.

Za 10 gostiju:

12.000 – 18.000 dinara

Za 20 gostiju:

22.000 – 30.000 dinara

Za 30 gostiju:

35.000 – 45.000 dinara i više

Cena značajno raste ako se bira skuplja riba (poput smuđa ili lososa), naručuje uslužno pečenje ili dodaje veća količina alkohola. Kod mrsnih slava, trošak je u proseku 20–30 odsto veći.